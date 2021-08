Le Xiaomi Mi 11T apparaît dans une nouvelle fuite

19/08/2021 à 09:26 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Xiaomi nous a habitués à un “rafraîchissement” ou à une “mise à jour” de ses appareils après quelques mois sur le marché. Le dernier exemple était la même famille Xiaomi Mi 10, qui a reçu le Mi 10T et Mi 10T Pro en réponse, des appareils que nous avons pu analyser à partir de Diario SPORT. Ces terminaux sont venus améliorer certaines caractéristiques, sans toutefois être vraiment innovants si bien que les deux versions ont coexisté au cours de la même année. Maintenant, nous connaissons de nouveaux détails sur le Xiaomi Mi 11T, le supposé nouveau terminal de la firme qui viendrait nous apporter quelques nouveautés au sein du secteur.

L’information provient du support XIAOMIUI, qui a offert quelques détails sur ce nouvel appareil. Ils se concentrent sur trois aspects principaux, à savoir le panneau, les caméras et le processeur. Ainsi, le Mi 11T arriverait avec un panneau avec une fréquence de 120 Hz, quelque chose d’un peu curieux étant donné que le Mi 10T avait un panneau 144Hz. Cependant, il est fort possible que l’appareil opte cette fois pour un Écran OLED. De plus, le Mi 11T arriverait sur le marché avec un Capteur principal 64MP fabriqué par OmniVision, un grand angle Sony IMX355 8MP et un télémacro avec zoom jusqu’à 3x. Une autre des grandes nouveautés serait son processeur. Et c’est que la firme opterait pour un Puce MediaTek, ce que de nombreux fabricants optent ces derniers temps pour leurs appareils haut de gamme.

Nouvelles informations sur le nouveau # Mi11T # RedmiK40Ultra pic.twitter.com/V5jXPVHc9g – Xiaomiui | Actualités Xiaomi et MIUI (@xiaomiui) 15 août 2021

L’image que vous avez pu observer sur ces lignes renvoie également à la Redmi K40 Ultra, qui serait la version chinoise de l’appareil susmentionné, bien qu’il offre de meilleures fonctionnalités telles qu’un Capteur principal 108MP. Sans plus d’informations à ce sujet, nous devrons attendre pour connaître plus de détails du fabricant, puisque nous ne savons toujours pas si ces caractéristiques seraient réelles.