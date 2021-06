Le Xiaomi Mi 12 pourrait sortir un appareil photo de 200 mégapixels | La technologie

in

Les dernières rumeurs suggèrent que le Xiaomi Mi 12 monterait un capteur principal de 200 mégapixels. Bien entendu, ce capteur serait signé Samsung et serait un ISOCELL.

La course aux mégapixels a été relancée il y a quelques années grâce à Samsung et ses terminaux comme les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Depuis, de nombreux fabricants se sont mis à flirter avec des capteurs aux résolutions ridicules. En fait, il existe déjà des appareils mobiles dotés d’appareils photo de 108 mégapixels.

Ces appareils photo tirent parti de toute cette quantité de pixels et forment ensuite des groupes de quatre et améliorent le détail des photographies par logiciel. La vérité est que ce médium fonctionne, car ce que la photographie traditionnelle nous a appris, c’est que l’importance est dans la taille des pixels.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des capteurs avec autant de mégapixels, un capteur de bonne taille avec 12 mégapixels peut faire un meilleur travail qu’un plus petit, mais avec une résolution beaucoup plus élevée. Malgré toutes ces connaissances, les entreprises sont déterminées à innover et les dernières rumeurs suggèrent que Xiaomi serait celui qui prendrait les devants..

Ces rumeurs indiquent que Xiaomi lancerait sur le marché un appareil avec un appareil photo de 200 mégapixels. Cet appareil serait le remplaçant du Xiaomi Mi 11 Ultra, un appareil haut de gamme que nous avons déjà analysé et qui a des performances photographiques à la hauteur de ses spécifications, mais qui manque de logiciel.

Bien sûr, le capteur serait construit par Samsung et serait un ISOCELL. Il n’y a pas beaucoup plus de détails sur ce capteur, mais il serait conçu pour être accompagné d’un processeur de nouvelle génération capable de le comprimer au maximum.

Vous devez toujours prendre ces données avec prudence, car ce sont des rumeurs et jusqu’à ce que le terminal soit lancé, les choses peuvent changer. Xiaomi sera celui qui aura le dernier mot sur ce futur Xiaomi Mi 12 Ultra, il est possible que si cela s’avère vrai, les rumeurs et les fuites se multiplient.