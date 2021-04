Le Xiaomi Mi Band 6 a un rival, et il est difficile à peler: le nouveau Huawei Band est déjà en vente pour 51 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le plus récent bracelet intelligent de Huawei vient d’être mis en vente, bien que grâce à un code de réduction, il bénéficie déjà d’une réduction de prix tout à fait acceptable.

Huawei est toujours très vivant sur le marché espagnol, et que les problèmes avec Google (et donc avec Android) ont provoqué une brèche dans son catalogue mobile, ce qui est incontestable. Cela dit, cette balle de match a été partiellement sauvée grâce au coup de pouce que ses ordinateurs portables et sa smartwatch donnent.

En outre, il existe d’autres produits de la firme chinoise qui sont forts dans leurs secteurs respectifs, tels que les écouteurs FreeBuds, l’un des moins chers du marché, et les bracelets intelligents, qui ont un nouveau membre dans la famille. Le Huawei Band 6 est maintenant disponible et dispose également d’un code de réduction (ABAND610P) Cela le ramène à seulement 51 euros.

Moniteur d’activité avec un grand écran AMOLED FullView de 1,47 pouces. Il intègre l’analyse de la saturation en oxygène du sang (SpO2) et la surveillance VO2Max pour mesurer le taux de récupération après l’effort. Il dispose de 96 modes d’entraînement et de 2 semaines d’autonomie.

Cette boutique en ligne effectue Livraison totalement gratuite depuis l’Espagne, donc dans quelques jours, vous aurez votre achat chez vous et sans payer un centime de plus.

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de magasins qui proposent ce smartband dans notre pays, sans aucun doute l’un des meilleurs que vous puissiez acheter en ce moment.

SpO2 et jusqu’à 96 modes d’entraînement

Ce nouvel appareil a pratiquement tout ce que l’on peut demander d’un bracelet intelligent en 2021 et un peu plus, puisqu’il ne manque même pas la cerise sur le gâteau, mesure de la SpO2 ou de la saturation en oxygène du sang.

La présence de cette fonction suggère qu’il s’agit avant tout d’un smartband axé sur la santé, et la vérité est que c’est le cas. Il est complété par une mesure avancée de la fréquence cardiaque, de la qualité du sommeil et même des niveaux de stress, qu’il calcule en croisant les données de diverses valeurs physiques.

Il est à noter qu’il s’agit également d’un modèle éminemment sportif, au point de quantifier jusqu’à 96 modes sportifs différents, parmi lesquels les plus courants, comme la course à pied ou le cyclisme, mais aussi d’autres qui ne sont pas si courants.

La natation en fait partie, et c’est qu’elle peut même détecter le type de course que vous donnez parmi les quatre styles qui composent ce sport.

Écran AMOLED et une batterie comme peu d’autres

Normalement, les bracelets intelligents ont une durée de vie de la batterie plus élevée que les montres, et dans ce cas, le modèle est respecté.

Le Huawei Band 6 atteint deux semaines d’autonomie sans problème, même si évidemment ce chiffre dépend de l’utilisation que vous lui en faites. Si vous êtes toujours au repos, cela durera plus longtemps et si vous mesurez habituellement plusieurs heures de sport par jour, il sera réduit.

L’une des clés pour lesquelles la batterie va si loin est le panneau AMOLED, un type d’écran qui, comme les OLED, consomme généralement beaucoup moins d’énergie.

Non seulement cela, mais cela permet également à l’affichage et aux couleurs d’être meilleurs et plus visibles à tout moment et à tout moment de la journée, même en plein soleil.

Avec le Xiaomi Mi Band dans le judas

Il y a quelques jours à peine, le Mi Band 6 de Xiaomi a été mis en vente en Chine, qui est enfin arrivé en Espagne à un prix avoisinant les 45 euros.

Avec cette offre sur le Huawei Band 6 de la boutique officielle, le prix est proche et bien, en le surpassant également en termes de performances, du moins sur le papier.

Nul doute qu’il y aura une guerre des prix et des offres dans les mois à venir entre les deux modèles qui aspirent à être les meilleurs vendeurs en 2021.

