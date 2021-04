Le Xiaomi Mi Band 6 arrive aux États-Unis et sur d’autres marchés pour moins de 60 $

Après avoir fait son apparition initiale à la fin du mois de mars, le Mi Band 6 de Xiaomi est enfin prêt pour les heures de grande écoute dans plus de régions que la Chine. Le tracker de fitness est apparu sur Amazon et a semblé se vendre rapidement avant d’être réinscrit à nouveau tout en faisant également une apparition sur Walmart.

Le Mi Band 6 arbore un écran AMOLED de 1,56 pouces avec plus de 60 cadrans différents au choix, ainsi que de nombreux capteurs de suivi de la santé et de la forme physique pour tous vos besoins. Ceux-ci incluent le tout nouveau capteur SpO2 pour surveiller vos niveaux de saturation en oxygène dans le sang, ainsi que le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil, le suivi de la santé féminine et la possibilité de suivre plus de 30 modes d’entraînement différents.

De plus, le Mi Band 6 vous rappellera doucement lorsque vous êtes resté assis trop longtemps, en vous encourageant à vous lever et à vous déplacer. Xiaomi a également emballé dans une puce Bluetooth 5.0 pour aller avec une résistance à l’eau 5ATM, garantissant que le Mi Band 6 peut gérer tout ce dont vous avez besoin.

Une omission particulièrement frustrante est l’absence de puce NFC pour la variante globale, car vous ne pourrez pas l’utiliser avec Google Pay ou autre. Une autre omission est le manque d’assistant vocal, car ces deux fonctionnalités ont été réservées au Mi Band 6 lancé à l’origine en Chine. Même sans ces deux options à votre disposition, il n’y a aucune raison de croire que le Mi Band 6 ne prétendra toujours pas comme l’un des meilleurs trackers de fitness à moins de 100 $. En fait, à part la Fitbit Versa ou une autre smartwatch, la Mi Band 6 est susceptible de devenir l’un des meilleurs trackers de fitness quel que soit le prix que vous recherchez.

Un autre concurrent

Xiaomi Mi Band 6

Une option intrigante dans un marché bondé

Équipé d’un écran plus grand et de nombreux capteurs de suivi de la santé, le Xiaomi Mi Band 6 est l’un des trackers de fitness les plus intéressants disponibles aujourd’hui.

