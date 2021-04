Le Xiaomi Mi Band 6 en vaut-il la peine si vous possédez déjà le Mi Band 5? | La technologie

Avez-vous le Mi Band 5? Ensuite, vous vous demandez peut-être s’il vaut la peine d’investir de l’argent dans la nouvelle génération de l’appareil. Nous vous disons si vous êtes intéressé par l’achat du Xiaomi Mi Band 6.

Après des mois de rumeurs et de fuites, le Xiaomi Mi Band 6 a fait son apparition officielle il y a quelques semaines lors de l’événement colossal que la marque chinoise a organisé fin mars. C’est le bracelet d’activité le plus populaire au monde, les utilisateurs ont donc attendu son arrivée avec beaucoup d’anticipation.

Le nouveau bracelet Xiaomi a été mis en vente en Espagne il y a quelques jours. En plus de le trouver dans le Mi Store officiel, il est également disponible sur Amazon, c’est pourquoi beaucoup de gens envisagent d’acheter le Xiaomi Mi Band 6.

Mais, Et si vous possédez déjà le Mi Band 5, cela vaut-il la peine de le mettre à niveau? Le Xiaomi Mi Smart Band 6 (c’est son nom officiel) présente des nouvelles intéressantes par rapport au modèle précédent, mais son prix est également plus élevé. Nous allons comparer certains détails pour voir si vous êtes intéressé ou non par la nouvelle génération.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir en un coup d’œil une comparaison de ses principales caractéristiques:

SpécificationsXiaomi Mi Band 5Xiaomi Mi Band 6Screen 1.1 “AMOLED | 294 x 126 px 1.56” AMOLED | 486 x 152 pxDimensions et poids46,95 × 18,15 × 12,45 mm | 11,9 g 47,4 x 18,6 x 12,7 mm | Batterie 12,8 g125 mAh | Autonomie de 14 jours125 mAh | 14 jours d’autonomieConnectivitéBluetooth 5.0Bluetooth 5.0CompatibilitéAndroid 5.0 ou supérieur | iOS 10.0 ou supérieur Android 5.0 ou supérieur | Capteurs iOS 10.0 ou supérieur Capteur de fréquence cardiaque, GPS connecté, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de proximité, microphone numérique MEMS Capteur de fréquence cardiaque, SpO2, GPS connecté, accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de proximité, microphone numérique MEMS Résistance à l’eau5 ATM5 ATMPrix34 € 99 € 44,90

Un écran plus grand sans trop augmenter le corps

Le Xiaomi Mi Band 6 dispose d’un écran plus grand que le Mi Band 5, qui passe de 1,1 pouces à 1,56 pouces. De plus, la marque y est parvenue sans qu’il soit nécessaire d’augmenter légèrement la taille du corps.

Un tableau de bord plus grand signifie offrir plus d’espace pour voir plus de données en un coup d’œil. Xiaomi affirme que la zone d’affichage est 50% plus grande, et grâce aux bords arrondis, il est plus confortable à porter que son prédécesseur.

En termes de luminosité, les deux modèles offrent des performances similaires. Les deux panneaux ont un maximum de 450 nits et n’ont pas de capteur de lumière ambiante, vous devez donc régler la luminosité manuellement.

Tout ce que vous devez savoir sur Xiaomi Mi Band 6, le bracelet d’activité qui va conquérir à nouveau le monde, pas cher et avec de nombreuses fonctions.

SpO2 et nouveaux modes sportifs

Une autre nouveauté du Mi Band 6 est le capteur SpO2 pour connaître la saturation en oxygène dans le sang. C’est l’une des caractéristiques phares du nouveau bracelet Xiaomi qui n’est pas seulement utile pendant la pratique sportive, mais aussi la nuit, car elle vous permet d’analyser la qualité de la respiration pendant le sommeil.

En ce qui concerne le suivi des activités, le Mi Band 6 intègre de nombreux nouveaux modes d’entraînement, passant de 11 à un total de 30. Grâce à cela, avec le nouveau bracelet, vous pouvez surveiller votre entraînement de basket-ball, de boxe, de Zumba, de Pilates, de patinage sur glace ou HIIT, entre autres.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec moniteur d’activité physique, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Le prix, plus élevé

Les améliorations apportées par Xiaomi font des ravages, et le prix du Mi Band 6 est plus cher que celui du Mi Band 5 à son lancement. En Espagne, cela coûte 44,99 euros, contre 26 euros que vaut le Mi Band 5 sur Amazon, bien que sur AliExpress, vous puissiez trouver quelque chose de moins cher.

Donc, si vous avez déjà le Mi Band 5, Vaut-il la peine d’acheter le Mi Band 6? Cela dépend de la manière dont vous utilisez le bracelet: si vous souhaitez un suivi plus précis de votre activité avec la mesure supplémentaire de l’oxygène dans le sang, vous êtes intéressé par la mise à niveau vers le nouveau modèle. Si vous ne faites pas beaucoup d’exercice et que cela ne vous dérange pas d’avoir moins de modes sportifs, le Mi Band 5 vous offre toujours de bonnes performances.