Le Xiaomi Mi Band 6 est en vente et n’est plus qu’à 32 euros | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le prix du bracelet intelligent le plus vendu de Xiaomi depuis des mois a été abaissé, atteignant déjà 30 euros. AliExpress l’a en vente, ce qui le vend beaucoup moins cher qu’Amazon.

Si vous voulez acheter le Xiaomi Mi Band 6 le moins cher possible, AliExpress est toujours la meilleure option, même si pendant quelques jours, vous devez également payer la TVA sur les commandes passées dans ce magasin, ce qui est sans aucun doute un coup dur pour de nombreux vendeurs et acheteurs.

L’offre du nouveau bracelet intelligent Xiaomi le laisse à 32 euros sur AliExpress, bien en deçà de son prix officiel et même du prix réduit d’autres magasins, comme Amazon Espagne, qui le propose actuellement à 38 euros.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Pour ce prix c’est une véritable aubaine, et comme nous avons pu le prouver dans son analyse, il a beaucoup à offrir. En 2021, la firme asiatique a donné une tournure supplémentaire à un bracelet qui offrait déjà des fonctionnalités de haut niveau, tout en maintenant son prix.

La livraison est gratuite depuis la Chine, donc dans 2-3 semaines vous recevrez votre commande à domicile et sans frais supplémentaires.

Les principales améliorations et nouveautés du Xiaomi Mi Band 6 concernent la précision des capteurs, qui s’améliorent en termes de mesure de la fréquence cardiaque, de qualité du sommeil et de sports, qui s’étoffent de nouvelles disciplines.

Vous avez décidé de prendre soin de votre santé et de vous remettre en forme, vous allez donc acheter un bracelet intelligent. Le problème est qu’il y en a tellement, et tellement semblables les uns aux autres, qu’il est difficile de les différencier. Ce guide vous aidera à choisir celui qui vous convient le mieux.

Est également inclus mesure de la SpO2, ou plutôt de la saturation en oxygène du sang. Cette fonction devient de plus en plus populaire et vous permet de mieux comprendre l’état de votre système cardiovasculaire.

Il va sans dire qu’il existe peu d’alternatives au Xiaomi Mi Band qui le surpassent en prix et en performances, bien qu’il existe des modèles qui lui résistent sans aucun doute. L’une d’entre elles est l’Amazfit Band 5, sœur jumelle et qui ne coûte que 26,90 euros sur Amazon.

De plus, dans votre cas, le vendeur est Amazon Espagne, avec une expédition nationale en seulement 24 heures si vous préférez l’immédiateté.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.