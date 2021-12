Le Xiaomi Mi Band 6 est en vente pour moins de 30 euros, et avec une livraison rapide depuis l’Espagne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les différents bracelets d’activité ou certaines des meilleures montres intelligentes du marché font partie de ces appareils électroniques que vous devriez toujours avoir sur votre poignet. Ils nous aideront à contrôler notre santé et à recevoir certaines notifications au cas où les choses ne se passeraient pas bien. .bien dans notre corps.

Bien que la chose la plus attrayante soit d’avoir une montre intelligente en raison de ses plus grandes fonctionnalités, la vérité est que si vous recherchez un appareil intelligent et bon marché que vous pouvez porter à votre poignet, vous devriez parier sur les bracelets d’activité, et ceux de Xiaomi sont les plus connus.

Et le meilleur de tous, c’est que le nouveau bracelet Xiaomi Mi Band 6 peut être trouvé à 27,13 euros sur Aliexpress, dans l’une de ces offres essentielles si vous voulez faire l’un des meilleurs cadeaux pour ce Noël.

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Ainsi, le bracelet d’activité Xiaomi Mi Band 6 à seulement 27,13 euros sur Aliexpress, vous pourrez le recevoir chez vous dans les prochains jours, de plus l’envoi est effectué depuis l’Espagne afin que vous ayez le plus grand confort et sécurité.

Le nouveau bracelet d’activité Xiaomi a un Panneau de 1,56 pouces à une résolution de 486 × 152 px, en couleur, et capable de nous montrer toutes les informations dont nous avons besoin.

De plus, il a un batterie 125 mAh, prend en charge la charge magnétique, et même si nous avons tous les capteurs activés, la batterie nous durera quelques jours.

Et c’est que ce bracelet d’activité Xiaomi peut mesurer la fréquence cardiaque, la quantité d’oxygène dans le sang et peut également suivre le sommeil pour savoir si nous nous reposons bien tous les jours.

C’est un bracelet d’activités très complet que vous pouvez maintenant obtenir avec cette offre exceptionnelle et il deviendra sûrement l’un des cadeaux préférés pour ces vacances.

