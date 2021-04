Le Xiaomi Mi Band 6 est enfin là, et il s’appuie sur la formule à succès de la version précédente. Bien qu’elle puisse ressembler au Mi Band 5, la nouvelle édition contient une poignée d’améliorations.

Le Mi Band 6 porte un écran plus grand de 1,56 pouces, pour commencer. C’est 50% plus grand que l’écran de 1,1 pouce du Mi Band 5. Le verre trempé et le revêtement anti-empreintes digitales permettent également de mieux protéger le bracelet de l’usure quotidienne. Il y a aussi un capteur SpO2 et 30 profils de suivi sportif cette fois-ci.

Mais une question clé reste pour ceux qui passent du Mi Band 5. Le Xiaomi Mi Band 6 fonctionne-t-il avec les bandes Mi Band 5?

La réponse est un oui retentissant. Bien que le Mi Band 5 ne soit pas compatible avec les bandes Xiaomi Mi Band 4, Xiaomi a résolu ce problème avec la dernière itération. Bien que le Mi Band 6 dispose d’un écran plus grand, la taille réelle du tracker est similaire à celle du Mi Band 5. Cela signifie que vous pouvez utiliser vos anciens groupes avec votre nouveau portable. Si vous souhaitez toujours utiliser votre Mi Band 5, vous pouvez également récupérer de nouvelles bandes Mi Band 6 pour votre tracker.

Le Mi Band 6 arrive dans une multitude de coloris, notamment noir, orange, jaune, olive, ivoire et bleu. Le Mi Band 5 ajoute le rose, le violet, le vert et le gris à la liste officielle. Cependant, vous pouvez trouver une multitude de bandes supplémentaires sur Amazon.