Le Xiaomi Mi MIX 4 est officiel et sera présenté la semaine prochaine

08/04/2021 à 16h55 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

La série Mi MIX de Xiaomi est une pure innovation technique, et la firme nous l’a montré à chaque itération. Avec le lancement de Mon MIX Alpha, des rumeurs circulaient selon lesquelles la société ne présenterait peut-être pas plus d’appareils de cette série, mais il semble que cela n’ait pas été le cas. Et c’est que de Xiaomi ils ont officiellement confirmé le Xiaomi Mi MIX 4, le nouveau dispositif de la firme qui sera présenté la semaine prochaine.

Concrètement, il s’agira le 10 août prochain quand nous voyons enfin à quoi ressemble cet appareil, un jour avant l’événement spécial Samsung. La nouvelle a été confirmée via les forums Weibo, où le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a expliqué les détails de l’événement que la société organisera ce jour-là. Concernant le Mi MIX 4, tout indique que le terminal comprend le Muflier 888 en tant que processeur, et un batterie de 5 000 mAh. Ce qui se démarque vraiment en ce qui concerne la batterie, c’est sa charge rapide, car Xiaomi lancerait commercialement son Charge rapide 120W. De plus, ce serait également le premier terminal de la firme à inclure un caméra frontale sous le panneau, comme l’indique la vidéo divulguée dans les mêmes forums Weibo et que vous pouvez voir ci-dessous sous ces lignes.

L’événement aura lieu la prochaine 10 août à 13h30 heure espagnole. En plus de l’appareil, nous pouvons également voir la présentation du Mon bloc 5 et un autre aperçu de MIUI 13.