Le Xiaomi Mi Mix 4 est un scorcher

La série Xiaomi Mi Mix se concentre généralement sur le design, et il semble que cette tendance se poursuive avec le Mi Mix 4. Le dernier téléphone Mix de Xiaomi est le premier de l’entreprise avec une caméra selfie sous-écran, tout en offrant également un dos en céramique.

Le téléphone ne se limite pas à un design élégant, mais les lecteurs d’Android Authority pensent-ils que Xiaomi a un coup sur les mains ? Nous avons demandé aux lecteurs ce qu’ils pensaient du Mi Mix 4, et voici comment ils ont voté.

Xiaomi Mi Mix 4 : Chaud ou pas ?

Résultats

Le sondage a été publié le 10 août, accumulant 2 000 votes dans le processus. Heureusement pour Xiaomi, un nombre écrasant de lecteurs interrogés (84,75 %) affirment que le nouveau téléphone est en effet « chaud ».

Nous ne pouvons pas dire que nous sommes surpris par ce résultat, car le téléphone apporte beaucoup à la table. Il y a un écran 120 Hz FHD + OLED, un chipset Snapdragon 888 Plus, une triple caméra arrière flexible (y compris une caméra périscope 5X), une batterie de 4 500 mAh, une charge filaire de 120 W et une charge sans fil de 50 W.

Un peu plus de 15% des personnes interrogées ont cependant approuvé le Mi Mix 4. Au moins un commentaire de lecteur suggère que le Mi 11 Ultra plus cher ou le Mi 11 Pro uniquement en Chine pourrait être une meilleure affaire. L’Ultra et le Pro offrent des caméras de meilleure qualité sur papier, des batteries plus grosses, un indice IP68 au lieu d’IP53 sur le Mix 4 et des écrans à plus haute résolution.

Néanmoins, Xiaomi a précédemment confirmé qu’il s’agissait d’une version uniquement en Chine, alors peut-être devrait-il envisager un lancement mondial en quelque sorte ? Là encore, l’entreprise n’est pas en mesure de répondre à la demande en Chine pour le moment.

commentaires

TheOracle : Certainement chaud. Beau et coche toutes les cases pour moi. Je peux oublier l’absence de prise casque dans ce cas. mattc: Le téléphone le plus chaud à ce jour Wongwatt: Eh bien, c’est uniquement en Chine, il faudra donc l’importer. Il a également un réseau de caméras relativement médiocre, un écran de résolution inférieure et un indice de résistance à l’eau inférieur à celui de la gamme Mi11, donc je suis un peu confus. Si vous n’êtes pas obsédé par la caméra sous écran, je suppose que le Mi11 Pro est un meilleur choix d’importation ? Bryant Allen : J’ai l’oppo Find X2Pro et le Note 20 Ultra. Les deux téléphones ont un rapport écran/corps supérieur à 90 %. Ce téléphone a l’air bien, mais il n’a rien sur le Find X2Pro ou le Note 20 Ultra.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire. Qu’aimeriez-vous voir d’un futur appareil Mi Mix ? Faites-nous savoir ci-dessous.