Le Xiaomi Mi Pad 5 complètement filtré dans la conception et les spécifications | La technologie

Les rumeurs sur la tablette Xiaomi sont de plus en plus constantes, la dernière que l’on sache sur ce Xiaomi Mi Pad 5 est que l’affiche promotionnelle de la tablette aurait fuité sur le réseau social Weibo.

Il y a quelques semaines, nous savions par des rumeurs que Xiaomi préparait son retour dans le secteur des tablettes. Ces rumeurs auraient pu être un mensonge et ne rester que des potins, c’est quelque chose auquel nous sommes habitués dans le secteur de la technologie. Mais ils se sont avérés vrais et Xiaomi lui-même a confirmé l’existence de sa nouvelle tablette.

Cette tablette arrivera avec le nom de Xiaomi Mi Pad 5 et ses spécifications les plus importantes viennent d’être filtrées, en plus du design final avec lequel elle arrivera sur le marché. Bien entendu, cela reste encore un mystère si Xiaomi a préparé deux versions de la tablette : Xiaomi Mi Pad 5 et Mi Pad 5 Pro.

La fuite a été connue grâce au réseau social chinois Weibo. Une affiche a été publiée sur ce réseau social qui révèle divers détails sur cette tablette. La chose intéressante à propos de cette affiche est qu’elle marque plusieurs spécifications de la tablette elle-même. Le premier auquel il a été fait référence est le processeur, car le 860 est marqué et cela pourrait signifier qu’il monterait le Snapdragon 860C.

Un autre détail qui apparaît dans cette affiche est la résolution de l’écran. Il est prévu de monter un panneau avec une résolution 2K ou 2 048 x 1 080 pixels ou 2 560 x 1 440 pixels. De plus, un taux de rafraîchissement de 120 Hz serait ajouté à cette résolution. Avec un tel nombre, l’expérience de navigation entre les menus et les jeux devrait être extrêmement fluide.

Outre les détails qui sont mentionnés dans l’affiche, il y a aussi la question du design. Le Xiaomi Mi Pad 5 Il aurait un design assez moderne et ferait très penser à l’iPad Pro 2021 avec un processeur M1 ou à l’iPad Air 2021. Les cadres avant seraient vraiment réduits et l’arrière aurait un module avec deux caméras identiques à l’iPad.

Cette affiche semble tout à fait réelle, mais la publication ne vient pas de la main d’une personne qui travaille pour Xiaomi et cela peut générer certains doutes sur la véracité. Il faudra attendre le lancement officiel pour connaître tous les détails.

Pour le moment, il s’agit du nouveau Xiaomi Mi Pad 5, il n’y a plus d’informations sur cette nouvelle tablette. Bien sûr, nous espérons qu’il sera bientôt lancé et qu’il arrivera sur notre marché afin que nous puissions le tester.