Le Xiaomi Mi Pad 5 pointe vers juillet, et voici quelques-unes de ses fonctionnalités | La technologie

Xiaomi a l’intention de lancer ce nouvel appareil dans la deuxième tranche de l’année, vraisemblablement tout au long de l’été.

Xiaomi veut continuer à parier sur le marché des tablettes, niche dominée à volonté par Apple et Samsung, et bien qu’il ait connu une certaine baisse de ses ventes ces dernières années en raison de l’augmentation des panneaux de téléphonie mobile, ils restent très attractifs pour une certaine productivité et les tâches de divertissement.

Nous avions déjà quelques informations concernant le nouveau Mi Pad 5 au début de l’année, et maintenant nous avons déjà des informations plus spécifiques sur sa date de sortie hypothétique et aussi une autre fonctionnalité qui vous intéressera.

Cependant, l’une des variantes du Xiaomi Mi Pad 5 vient d’être certifiée, et il semble qu’il arrivera avec 8520mAh de la capacité de la batterie, rapporté par gsmarena.

D’autre part, il semble également que l’appareil sera lancé tout au long du mois de juillet, comme il l’a laissé entendre Wang Teng Thomas, Redmi Product Manager dans un article récent sur Weibo. Dans certaines de ses réponses, l’exécutif a confirmé que le Mi Pad 5 ne devrait pas être lancé en mai, mais plutôt dans la seconde moitié de 2021, avec ce qui arriverait au plus tôt en juillet.

Il y a encore beaucoup de choses à attendre de ce lancement hypothétique, et on considère même qu’il est commercialisé sous trois modèles. Le modèle normal, un modèle pro et même un modèle plus avancé avec une version limitée.

Il y a eu des spéculations récemment que la variante Pro comporterait un écran LCD de résolution 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il semble également qu’il disposerait d’une configuration à trois caméras comme celle du Xiaomi Mi 11, et pourrait s’appuyer sur le processeur Snapdragon 870 tandis que le modèle Pro pourrait venir avec un Mediatek Dimensity 1200.