Le Xiaomi Mi TV P1, le nouveau téléviseur de la firme, est déjà en Espagne

07/06/2021 à 16h44 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

L’engagement de Xiaomi dans le secteur de la télévision grandit de plus en plus, et dans la dernière génération, l’entreprise a déjà pu démontrer de quoi elle est capable avec le Xiaomi Mi TV 4S. Maintenant avec son haut de gamme Téléviseurs Q1, l’entreprise propose à nouveau des solutions pour tous les budgets. Cette fois, nous parlons de la Xiaomi Mi TV P1, qui est déjà en Espagne et propose une série de fonctionnalités très intéressantes dans le milieu de gamme des téléviseurs.

Étant déjà disponible dans les magasins physiques habituels, ce téléviseur est le successeur du Mi TV 4S, c’est-à-dire un téléviseur qui répond aux besoins de base des utilisateurs qui souhaitent opter pour un Panneau 4K UHD. Et c’est qu’en plus de ladite résolution, cette nouvelle famille de téléviseurs prend en charge HDR10 +, générant une plage dynamique élevée et c’est la principale différence à côté de la technologie MEMC par rapport à la génération précédente. Nous avons également Android 10 et tous les avantages que cela implique, c’est-à-dire Chromecast et la compatibilité avec les applications Android. La télévision dispose également d’un microphone pour la commande vocale.

Le Xiaomi Mi TV P1 est disponible dans les tailles de 32 “, 43″, 50 ” et 55 “ Au prix de 229 €, 399 €, 499 € et 599 € respectivement. Ces prix resteront jusqu’au 20 juin en tant que remise spéciale de lancement. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la boutique officielle Xiaomi.