Le Xiaomi Mijia Vacuum G1 à 119 euros sur eBay, une offre difficile à réfuter | Vie

Si vous recherchez un aspirateur robot bon marché pour vous aider à la maison, Mi Robot Vacuum G1 devrait figurer sur votre liste de modèles parmi lesquels choisir.

Le marché des aspirateurs robots s’est développé très rapidement et il existe désormais une grande variété d’options, de fonctionnalités et de prix, ce qui est un grand avantage pour les acheteurs, mais aussi une difficulté dans le choix.

le Aspirateur Xiaomi Mijia G1 C’est un modèle beaucoup moins cher que ce que l’on voit dans les marques concurrentes. Il est actuellement à un peu plus de 100 euros sur eBay contrairement à d’autres magasins comme Amazon où son prix est normalement de 150 euros.

Sur eBay son prix exact est de 119,99 euros dont le vendeur a une valorisation très élevée par d’autres acheteurs qui ont déjà fait cette offre avant vous. De plus, la livraison est gratuite et vous ramènera chez vous en quatre à cinq jours ouvrables.

Cet aspirateur robot nettoie et nettoie également. C’est un modèle low-cost assez compétitif qui gagne progressivement différents magasins européens.

La chose la plus intéressante à propos de cet achat est que le produit est en Espagne, il offre donc beaucoup plus de confiance et de rapidité de livraison que la version chinoise du magasin. Vous avez également la garantie Ebay, pour laquelle ils promettent de retourner l’argent s’il y a un problème avec la commande.

C’est un modèle avec un prix difficile à rivaliser, on pourrait l’acheter avec le Cecotec Conga 1090, qui est généralement supérieur à 150 euros. le Aspirateur et récurage Mijia Vacuum G1, deux en un pour gagner le plus de temps possible, justement l’un des avantages d’avoir un appareil de ce genre chez soi.

Il a une Puissance de 2 200 Pa pour travailler sur différents types de sols, tapis, moquettes ou maisons avec animaux. Il utilise également des capteurs pour effectuer une visite intelligente de la maison, ce qui est généralement une caractéristique des modèles un peu plus haut de gamme.

Depuis l’application Xiaomi, vous pouvez contrôler le travail de cet aspirateur robot avec confort. Pour toutes ces raisons et quelques autres, vous devriez évaluer l’achat de ce modèle et son prix actuel sur eBay.

