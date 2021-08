Le Xiaomi Mix 4 est déjà officiel, il s’agit du téléphone Xiaomi capable de cacher la caméra sous l’écran | La technologie

N’attendez plus, le Xiaomi Mix 4 est déjà une réalité et il est doté d’une technologie capable de cacher la caméra sous l’écran pour offrir une dalle totalement immersive.

Le nouveau Xiaomi Mix 4 est déjà officiel et atteint le sommet en termes de design, de puissance et de performances. Ce terminal haut de gamme fait irruption sur le marché comme l’un des plus intéressants et innovants.

Xiaomi semble en avoir assez des façades avec des éléments perturbateurs tels que des caméras pour les selfies et a donc décidé que le Xiaomi Mix 4 intègre une technologie capable de cacher cette caméra. Non, ce n’est pas le premier téléphone à faire cela.

Plusieurs constructeurs ont opté pour cela, ZTE étant l’un des plus connus grâce au ZTE Axon 20 5G. Et, bien que le concept soit le même, l’exécution est différente. Xiaomi semble avoir été victorieux dans la mise en œuvre de cette technologie.

Bien sûr, avant de parler du fonctionnement de ce système pour cacher la caméra sous l’écran, ce que nous devons faire, c’est passer en revue les principales fonctionnalités. ETl Xiaomi Mix 4 arrive avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 Plus et qui est accompagné de 8 Go ou 12 Go de RAM, le stockage est mis par une mémoire interne de 256 Go ou 512 Go.

L’autonomie est marquée par une batterie de 4 500mAh avec une charge rapide de 120W, Xiaomi affirme que le terminal peut charger de 0% à 80% en seulement 10 minutes et que pour effectuer la charge complète il suffit d’attendre 15 minutes. Il existe également une recharge sans fil, bien que ce ne soit que 50W.

Voici comment Xiaomi cache la caméra sous l’écran dans son Mix 4

L’écran du nouveau Xiaomi Mix 4 est doté de la technologie AMOLED avec une taille de 6,67 pouces, la résolution reste en Full HD + et le taux de rafraîchissement atteint un respectable 120 Hz. Allez, sur le papier, c’est un écran de bonne qualité, même si pour être haut de gamme il faudrait aller jusqu’à la résolution QHD+.

Le Xiaomi Mix 4 n’a pas de caméra selfie visible et il s’appuie sur la technologie des sous-pixels de la dalle qui sont capables d’être transparents à volonté pour laisser passer la lumière jusqu’au capteur.. Oui, cela semble magique et il est étrange de voir un panneau tout écran dans un terminal qui n’a pas de caméra avec un mécanisme mobile.

Xiaomi lors de la présentation a parlé de cette technologie qu’ils ont appelée Xiaomi CUP. La vérité est que la façon dont Xiaomi l’a fait est beaucoup plus attrayante si on la compare à celle de ZTE. Et, est-ce que la caméra est vraiment cachée et l’utilisateur ne pourra en principe pas savoir où se trouve la caméra.

En effet, Xiaomi CUP peut adapter la densité des pixels sur tout l’écran, de cette manière l’utilisateur ne perçoit pas qu’une zone est plus ou moins définie. Quant à l’appareil photo lui-même, il s’agit de 20 mégapixels avec une taille de pixel de 1,6μm et il est capable de regrouper les pixels pour pouvoir offrir des images plus détaillées.

Bien sûr, bien que la chose la plus frappante soit que sa caméra frontale cache l’ensemble arrière est également intéressant. Dans cette zone, vous trouverez le capteur principal de 108 mégapixels avec focale f/1.9, stabilisation optique et mise au point PDAF. Le capteur secondaire est un zoom de 8 mégapixels avec une focale f / 4.1, une stabilisation optique, une mise au point PDAF et jusqu’à cinq grossissements optiques. Le dernier capteur est un ultra grand angle de 13 mégapixels avec une focale f/2,4.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Mix 4

Malheureusement, le Xiaomi Mix 4 n’arrivera pas en Espagne Pour le moment, lors de la présentation, il a été indiqué qu’il serait vendu en Chine. Bien qu’il ait été présenté, il n’a pas encore été mis en vente et la date que Xiaomi a fixée pour cela est le 16 août.

Comme ils n’ont pas de prix officiels, des conversions de devises doivent être effectuées, il est donc toujours conseillé de considérer ces données comme indicatives plutôt que définitives. Il existe trois couleurs disponibles pour le Xiaomi Mix 4 : blanc, noir et gris. Toutes les couleurs ont une finition en céramique.

Xiaomi Mix 4 avec 8 Go + 128 Go pour 657. Xiaomi Mix 4 avec 8 Go + 256 Go pour 697. Xiaomi Mix 4 avec 12 Go + 256 Go pour 763 euros. Xiaomi Mix 4 avec 12 Go + 512 Go pour 829 euros.