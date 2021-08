Le Xiaomi Redmi 10 apparaît dans de nouvelles images divulguées

08/10/2021 à 09:54 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Xiaomi continue à un rythme imparable en termes de lancements et d’annonces de smartphones. Alors qu’aujourd’hui, nous connaîtrons tous les détails du Mi MIX 4, nous avons également récemment pu connaître certaines des fonctionnalités que le Redmi 10, le nouvel appareil supposé dans la gamme d’entrée de l’entreprise.

Vous pouvez trouver le design de l’appareil sur ces lignes. Un design qui prend curieusement des idées de Mon 11 Ultra, avec ce superbe système de caméra arrière. Grâce au leaker Ishan Agarwal, nous avons également pu connaître certaines de ses caractéristiques. Dans ce cas, nous parlons d’un appareil qui comprendrait un Panneau FHD de 6,5 pouces+ et une fréquence de 90 Hz. On trouverait aussi le MediaTek Helio G88 en tant que processeur de terminal. De plus, l’appareil arriverait avec un système de quatre caméras arrière, avec un Capteur principal 50MP. Le Redmi 10 arriverait dans des versions de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Quant à sa batterie, tout indique qu’elle arriverait avec Charge rapide de 5 000 mAh et 18 W.

On ne sait pas encore quand ce téléphone débarquera dans les magasins, mais tout indique qu’il ravira tous ceux qui optent pour un appareil pas cher mais complet.