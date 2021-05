Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est en vente à moins de 140 euros: un milieu de gamme avec une excellente batterie et un écran rapide | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le Redmi Note 10 5G de Xiaomi a débarqué il y a quelques jours en Espagne, des téléphones au prix de l’or qui offrent de très bonnes fonctionnalités pour moins de 140 euros.

La famille de mobiles Redmi Note 10 5G reçoit des critiques élogieuses. Ils sont puissants, avec un grande autonomie et une Affichage 90 Hz entre autres fonctionnalités. Son rapport qualité / prix rivalise directement avec la marque Realme pour obtenir les modèles les plus attractifs.

Si vous recherchez un smartphone milieu de gamme qui vous donne beaucoup de jeu et à un prix très abordable, faites attention à cette offre AliExpress car elle vous intéressera. La boutique en ligne asiatique offre jusqu’à 30% de réduction sur un prix déjà très bas.

Le Note 10 5G est vendu dans le Boutique Xiaomi pour 199,99 euros la version 4 Go et 64 Go, mais vous pouvez l’obtenir pour moins cher si vous les achetez via AliExpress entre 138 € ou 123 € avec le code 05TECH15.

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Vous devez tenir compte du fait que le fournisseur l’envoie depuis la Chine, il faudra donc quelques jours de plus pour arriver à votre domicile. Cependant, n’a pas de frais de port vous n’avez donc pas à vous soucier d’un coût supplémentaire lors de l’achat de ce modèle. Vous pouvez également bénéficier d’une garantie d’un an en Espagne pour 12,32 euros.

Parmi les détails de ce modèle qui ressortent le plus est son Batterie de 5000 mAh avec charge rapide qui vous offre plus de deux jours d’autonomie et oubliez le chargeur. Votre écran a également un taux de rafraîchissement de 90 Hz parfaits pour créer une expérience plus fluide, avec une résolution FullHD + (2400 x 1080 pixels).

Les caméras de ce terminal sont une combinaison des modèles de milieu de gamme qui peuvent donner beaucoup de jeu. Tout d’abord, nous avons un Capteur principal de 48 mégapixels d’un demi-pouce et un pixel de 0,8 microns f / 1,79, suivi d’une macro et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx f / 2,4 chacun. Il n’y a pas de grand angle cette fois. À l’avant, nous avons un capteur 8 Mpx f / 2.0.

Bien sûr, sans aucun doute, sa principale caractéristique est la 5G, qui à l’avenir nous permettra de suivre les nouvelles générations de télécommunications. Cette qualité c’est un pari pour le futur afin que le mobile reste fonctionnel pendant de nombreuses années.

Pour moins de 140 euros, vous pouvez avoir un mobile pendant un certain temps avec toutes les nouveautés sur lesquelles les fabricants de terminaux parient. Pas de frais de port et pour beaucoup moins que ce que ce modèle est actuellement proposé dans le magasin Xiaomi.

