Le Xiaomi Redmi Note 10 avec 5G baisse de prix sur Amazon et frôle déjà les 200 euros | La technologie

L’un des mobiles 5G les moins chers du moment est, bien sûr, de Xiaomi. Surtout maintenant qu’Amazon a commencé à introduire les premières réductions de prix après son lancement.

Si vous voulez un mobile pas cher avec la 5G, Xiaomi en a déjà plusieurs qu’il est en vente depuis le milieu de l’année dernière, même si peu à peu le prix des nouveaux modèles a baissé, atteignant déjà 200 euros dans certains cas.

L’un d’eux est le Xiaomi Redmi Note 10 5G, arrivé il y a à peine un mois ou un mois et demi en Espagne au prix de 229 euros, même si vous pouvez déjà l’acheter en solde grâce à Amazon, un magasin qui le vend pour seulement 210 euros en ce moment. C’est une réduction modeste mais qui commence à la rapprocher de la barrière psychologique des 200.

Sans aucun doute, c’est l’un des mobiles 5G les plus abordables de 2021, et cette concurrence est de plus en plus rude de la part de marques comme Realme ou Oppo, également asiatiques.

Ce téléphone mobile dispose d’un écran 90 Hz et d’une connectivité 5G, en plus d’autres fonctionnalités qui le distinguent si l’on tient compte de son prix bas.

Cela dit, le Redmi Note 10 5G possède des fonctionnalités qui vont au-delà de la 5G, ce qui est évidemment le point fort. Par exemple, vous avez également Écran Full HD+ avec rafraîchissement 90 Hz, chose qui n’est pas habituelle dans les mobiles qui tournent autour de 200 euros.

Nouveau processeur Mediatek, charge rapide et NFC

Xiaomi a introduit un changement important dans bon nombre de ses mobiles cette année, à savoir ceux qui utilisent la 5G – et certains de ceux qui ne le font pas – font le saut vers les processeurs Mediatek, en particulier Mediatek Dimensity, compatibles avec cette technologie.

Pour les performances, ils ont peu à envier aux Snapdragon 600 et 700, donc avec eux, vous pouvez exécuter n’importe quelle application Android sans trop de problèmes. De plus, d’après ce que nous avons pu vérifier jusqu’à présent, la consommation d’énergie est dans les limites normales.

Cela signifie que Avec 5 000 mAh de batterie, qui équipe ce Redmi Note 10 5G, vous disposerez de deux jours d’autonomie, en fonction bien sûr de l’utilisation que vous lui en donnez.

De plus, contrairement aux années précédentes, cette fois, même les téléphones Xiaomi les moins chers sont équipés de la technologie NFC pour les paiements mobiles, ce qui est devenu absolument essentiel ces derniers temps et que de plus en plus d’utilisateurs utilisent en Espagne et dans le monde.

