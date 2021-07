Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro balaie Amazon après sa dernière vente : il est en promo pour 244 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Cet été est peut-être l’un des plus importants de ces dernières années, non seulement parce qu’une grande partie de la population est déjà vaccinée, mais aussi en raison de la suppression de la plupart des restrictions, ce qui entraînera beaucoup plus de déplacements et, par conséquent, nous avons besoin d’un mobile. téléphone capable de prendre les meilleures photos sans avoir à acheter un appareil photo professionnel séparément.

Et si vous ne voulez pas non plus dépenser beaucoup d’argent pour un téléphone haut de gamme, vous allez adorer le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, un appareil haut de gamme qui possède l’un des meilleurs appareils photo du marché. . Cependant, c’est le premier milieu de gamme avec un appareil photo 108 Mpx et un écran 120 Hz, et surtout, il est désormais très bon marché.

Vous pouvez désormais acheter le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à seulement 244,99 € sur Amazon, dans un produit qui est remisé à plus de 40 € par rapport à son prix précédent et que vous pourriez recevoir chez vous dans les prochains jours.

Le nouveau téléphone bon marché de Xiaomi avec un appareil photo de 108 mégapixels est une bête à un prix très bas. Puissant processeur de 64 Go ou 128 Go et écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro de l’offre à seulement 244,99 € sur Amazon, est la version qui est commercialisée avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, plus que suffisant pour vous faire profiter de l’un des meilleurs étés.

C’est un appareil avec un Écran AMOLED de 6,67 pouces à une résolution de 2400 × 1080 px, taux de rafraîchissement de 120 Hz et bien plus encore. A l’intérieur, il porte le processeur Muflier 732G, et les 6 Go de RAM susmentionnés et 128 Go de stockage extensible via micro SD.

Pour les plus belles photos de l’été, il vous offre un Appareil photo principal 108MP, un grand angle de 8 Mpx, un télémacro de 5 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx, ainsi que la caméra frontale de 16 Mpx.

Et il vient avec l’imposant batterie 5020mAh et le nouveau système d’exploitation Android 11, dans une offre aux unités limitées.

