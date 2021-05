Le Xiaomi Redmi Note 8 à succès aurait une version mise à jour jusqu’en 2021, et ce seraient ses caractéristiques | La technologie

Xiaomi pourrait préparer la relance du Redmi Note 8 dans sa version 2021, en conservant bon nombre de ses fonctionnalités mais avec un matériel plus avancé.

L’un des téléphones phares de la marque Xiaomi, le Redmi Note 8, pourrait avoir une version mise à jour jusqu’en 2021 si les dernières informations parues s’avèrent vraies, et ce serait un mouvement commercial très intéressant.

Le Xiaomi Redmi Note 8 est l’un des grands appareils que la marque chinoise a lancés, cependant, nous avons donné à la version pro un élément notable dans notre analyse, dans un appareil de milieu de gamme mais avec certaines fonctionnalités haut de gamme et qu’il a fourni suffisamment Ventes.

Et c’est que malgré le fait que le Redmi Note 8 soit déjà apparu il y a deux ans sur le marché, et que nous ayons déjà la série Note 10 à vendre, il pourrait être relancé cette année. Plus précisément, un mobile Xiaomi a passé la certification dans le FFC, sous le numéro de modèle M1908C3JGG.

Selon le fuyant Kacper skrzypek, le Redmi Note 8 2021 a été confirmé par l’une des pages de Xiaomi, bien qu’il n’ait pas précisé à quelle page il se réfère.

Cet appareil sera-t-il un Redmi Note 8 pour 2021 …? Je viens d’apparaître sur FCC. MTK Helio G85, 4k mAh, MIUI 12.5. pic.twitter.com/E1AMSGJqPs – Kacper Skrzypek (@kacskrz) 13 mai 2021

Un autre informateur, le compte Twitter XiaomiUI, a également qualifié ce modèle hypothétique de Redmi Note 8 mis à jour, ajoutant que l’appareil aurait Prise en charge de la charge rapide de 22,5 W, configuration à quatre caméras avec capteur principal 48MP et jusqu’à 128 Go de stockage.

📲 Nouvel appareil #Redmi repéré sur FCC. Il s’agit probablement de la version 2021 de # RedmiNote8 et d’un processeur MTK G85. #bilobahttps: //t.co/yYUYoqEjTh pic.twitter.com/rtGEhfAayV – Xiaomiui | Nouvelles Xiaomi et MIUI (@xiaomiui) 13 mai 2021

Selon la documentation du FFC, ce supposé Redmi Note 8 2021 serait équipé du Processeur MediaTek Helio G85, une batterie de 4000 mAh et MIUI 12.5 basé sur Android 11. L’appareil serait lancé sur certains marchés, y compris en Europe.

À l’origine, le succès avec Redmi Note 8 est apparu avec des spécifications d’écran à résolution FullHD +, un scanner d’empreintes digitales arrière, une prise casque et un emplacement pour carte microSD. De cette façon, il conserverait ses principaux points, mais mettrait à niveau le matériel avec un processeur plus avancé, plus de RAM et une plus grande capacité de stockage.