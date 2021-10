Le Xperia Pro-I de Sony est un smartphone polyvalent doté d’un capteur photo de type RX100 VII et d’un objectif à ouverture variable

La caractéristique principale du Xperia Pro-I est son capteur de type RX100 VII et son objectif à ouverture variable.

Sony a lancé le Xperia Pro-I, un smartphone haut de gamme avec des références photographiques de niveau supérieur et des prix exorbitants à suivre. Un coup d’œil à sa fiche technique et c’est clair, il s’agit d’abord d’un appareil photo et d’un smartphone plus tard, ce qui explique probablement pourquoi Sony charge une bombe pour cela. Le « je » dans le nom signifie en fait « imaginer » pour crier à haute voix.

La caractéristique principale du Xperia Pro-I est son capteur de type RX100 VII et son objectif à ouverture variable. C’est vrai, Sony a réussi à miniaturiser le capteur qu’il utilise dans son appareil photo point-and-shoot populaire et à l’intégrer dans un smartphone polyvalent. Le Xperia Pro-I possède un capteur d’image Exmor RS de type 1.0 presque identique avec mise au point automatique à détection de phase comme celui du Mark 7. Nous disons « presque identique » car Sony n’utilise qu’une partie de ce capteur Mark 7 et non le pile complète. La configuration est quand même assez puissante.

Pour être clair, Sony n’est pas la seule entreprise à installer un capteur aussi grand dans un smartphone. Cela a déjà été fait jusqu’en 2014. Que l’approche de Sony soit ou non plus cohérente est quelque chose que seul le temps nous dira, bien qu’il soit utile que le Xperia Pro-I intègre également du matériel phare qui devrait aider au post-traitement pour — avec un peu de chance — de meilleurs résultats. Sony vous vendra également un moniteur Vlog, vendu séparément, pour tirer le meilleur parti de ce téléphone appareil photo ridiculement spécifié.

Le Xperia Pro-I vous coûtera 1 800 $ (environ Rs 1 35 000).

Plus précisément, le Xperia Pro-I est livré avec trois caméras à l’arrière. Ils sont tous 12MP. Le grand angle principal est associé à un ultra-large et à un téléobjectif, tous livrés avec OIS. Sur le devant, le téléphone dispose d’un appareil photo 8MP.

La configuration de la caméra arrière est affinée par ZEISS. L’objectif principal a une ouverture variable (f2.0/f4.4) ramenant des souvenirs des anciens téléphones Samsung Galaxy S comme le Galaxy S9. La configuration prend également en charge le suivi oculaire en temps réel. C’est à la fois pour les photos et les vidéos. En parlant de cela, Sony affirme que le Xperia Pro-I est le premier smartphone au monde capable d’enregistrer des vidéos 4K à 120 ips avec la possibilité de préserver chaque détail dans les 120 images. Cela signifie que le nouveau téléphone de Sony vous donnera beaucoup d’espace pour éditer ces vidéos en post-production.

Le reste du Xperia Pro-I est également de qualité phare. Le téléphone dispose d’un écran 4K de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus, un système sur puce Qualcomm Snapdragon 888 associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage (extensible) et une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 30 W. C’est également l’un des rares téléphones de sa catégorie à conserver une prise casque.

Le Xperia Pro-I vous coûtera 1 800 $ (environ Rs 1 35 000) et sera disponible sur certains marchés en décembre.

