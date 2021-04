Le XPS 13 de Dell vous donnera enfin la possibilité d’ajouter un écran OLED – .

Microsoft a annoncé mardi le tout nouveau Surface Laptop 4, mais ce n’était pas la seule annonce PC de la journée. Dell a prévu quelques nouvelles révélations de portables pour le 13 avril, y compris une mise à niveau de son produit phare XPS 13 que les fans auraient pu anticiper. L’ordinateur portable haut de gamme est maintenant disponible avec un écran OLED, qui est le type de mise à niveau de l’ordinateur portable que nous prévoyons de généraliser cette année.

Samsung a fait une grande affaire au sujet de ses écrans OLED pour ordinateurs portables début janvier, annonçant que divers appareils seront livrés avec la technologie d’écran améliorée. On ne sait pas, cependant, si le nouveau Dell XPS 13 berce le nouveau panneau OLED de Samsung, mais la mise à niveau de l’écran sera coûteuse quelle que soit la société qui le fournit.

Dell a annoncé mardi la famille Inspiron 2021, qui comprendra plusieurs modèles. L’Inspiron 13 (à partir de 599 $), l’Inspiron 14 (à partir de 549,99 $), l’Inspiron 14 2-en-1 (à partir de 729 $), l’Inspiron 15 (à partir de 549,99 $) et l’Inspiron 16 Plus (à partir de 949,99 $) offrent aux acheteurs divers les prix pour un tout nouvel ordinateur portable Windows 10. Chacun d’eux peut être personnalisé pour répondre aux besoins de l’utilisateur avec un choix de processeurs, de RAM et de stockage.

Tous les modèles disposent du même écran presque sans bordure, d’un «clavier expansif» avec des claviers plus grands et d’un pavé tactile spacieux. La webcam HD est dotée d’une nouvelle fonction de réduction du bruit temporel pour améliorer la qualité vidéo. Les ordinateurs portables sont également équipés de la technologie de batterie ExpressCharge qui recharge 80% de la batterie en seulement une heure.

Ordinateur portable Dell Inspiron 16 Plus – modèle début 2021. Source de l’image: Dell

L’Inspiron 16 Plus est l’un des points forts de la nouvelle génération Inspiron, avec un écran plus grand avec un rapport hauteur / largeur de 16:10. Dell affirme que la taille de l’écran a été augmentée de 11% tandis que les dimensions n’ont augmenté que de 5%. En d’autres termes, l’ordinateur portable sera légèrement plus grand que l’Inspiron 15. Outre la mise à niveau de l’écran, le Plus comprendra des processeurs Intel Core série H, des graphiques discrets GTX ou RTX en option et un «système de gestion thermique robuste».

Détails du clavier et du pavé tactile du Dell XPS 13 (fin 2020). Source de l’image: Dell

Le XPS 13 reste le summum des annonces de Dell. L’ordinateur portable est pratiquement identique au modèle 9310 que Dell a lancé à la fin de 2020, mais il peut être configuré avec un écran OLED pour 300 $ supplémentaires. Le XPS 13 commence à 999,99 $ pour le modèle LCD le moins cher, mais la configuration OLED la moins chère sur le site Web de Dell semble être un modèle qui coûte 1592,99 $ après 16% d’économies. Il est livré avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD. Le XPS 13 peut être acheté sur le site Web de Dell dès maintenant, les modèles étant expédiés dès le 11 mai.

L’écran OLED a une résolution unique de 3456 x 2160, qui offre une expérience de 3,5K qui se situe entre les options de résolution Full HD + (1920 x 1200) et 4K UHD + (3840 x 2400) disponibles pour les modèles LCD standard. L’écran OLED prend en charge une luminosité de 400 nits, ce qui est légèrement inférieur aux 500 nits des modèles LCD.

