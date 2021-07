Le XRP atteint 0,76 $, une inversion lente à suivre ? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

XRP a trouvé un support autour de 0,70 $ hier. Ripple a grimpé à 0,76 $ du jour au lendemain. Le marché devrait retracer plus tard dans la journée.

L’analyse des prix Ripple indique qu’une dynamique baissière suivra au cours des prochaines 24 heures, car un autre sommet légèrement plus élevé a été établi autour de 0,76 $ aujourd’hui, et une nouvelle hausse a été rejetée. Par conséquent, le XRP/USD devrait s’inverser plus tard dans la journée et recommencer à se diriger vers le support de 0,70 $.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est négocié avec des résultats légèrement haussiers au cours des dernières 24 heures. Le leader du marché, Bitcoin, est en baisse de 0,35%, tandis qu’Ethereum est en hausse de 4,5%. Ripple (XRP) est parmi les plus performants, avec un gain de 7,5%.

Mouvement des prix Ripple au cours des dernières 24 heures: Ripple établit un autre sommet supérieur à 0,76 $

Le XRP/USD s’est échangé dans une fourchette de 0,6987 $ à 0,7647 $, indiquant une volatilité substantielle au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 36,57 %, tandis que la capitalisation boursière totale se négocie autour de 34,4 milliards de dollars, plaçant la crypto-monnaie à la 6e place globale.

Graphique XRP/USD sur 4 heures : le XRP est-il prêt pour un renversement ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir l’action des prix Ripple rejeter une nouvelle hausse à partir de maintenant après un pic rapide à 0,76 $.

Graphique XRP/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix d’ondulation est devenue de plus en plus haussière au cours des derniers jours. Après avoir reculé de plus de 30% pour atteindre le plus bas de 0,52 $, le XRP/USD a commencé à s’inverser et a rapidement pris un élan haussier.

Ce développement de l’action des prix a entraîné plusieurs sommets locaux plus élevés jusqu’à ce que le précédent sommet à moyen terme autour de 0,73 $ soit rompu avec un pic à 0,75 $. De plus, hier, XRP a retracé un peu plus et a trouvé un support autour de 0,70 $. À partir du support de 0,70 $, une autre poussée plus élevée a été observée jusqu’à la barre des 0,76 $ du jour au lendemain.

Étant donné que seul un sommet légèrement plus élevé a été atteint, nous pouvons supposer que l’action haussière des prix Ripple a épuisé son élan, et un autre retracement de plusieurs semaines sera probablement observé ensuite. Une fois le support de 0,70 $ cassé, nous pouvons nous attendre à ce que Ripple revienne vers le creux précédent et essaie d’établir un autre creux légèrement plus élevé.

Analyse des prix d’ondulation : conclusion

L’analyse des prix d’ondulation indique qu’une dynamique baissière suivra aujourd’hui, car seul un sommet légèrement plus élevé pourrait être atteint du jour au lendemain, et toute autre hausse est actuellement rejetée. Par conséquent, nous nous attendons à ce que le XRP/USD commence à s’échanger plus bas plus tard dans la journée et teste à nouveau le support de 0,70 $.

