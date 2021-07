Le XRP/USD atteint une résistance de 0,79 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Prédiction de prix d’ondulation – 30 juillet

Le prix Ripple renouvelle la tendance haussière après avoir testé le niveau de support de 0,69 $ depuis la session européenne.

Marché XRP/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 0,95 $, 1,00 $, 1,05 $

Niveaux d’assistance : 0,55 $, 0,50 $, 0,45 $

XRPUSD – Graphique quotidien

Le XRP/USD suit une tendance à la hausse après avoir plongé sous 0,70 $ pour tester le support à 0,69 $ il y a quelques heures. La sixième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a à plusieurs reprises depuis le mois de juillet, été purgée de la limite supérieure du canal. Cependant, le plus haut mensuel négocié à 0,79 $ a marqué la fin de l’action haussière vers 1,00 $ et a ouvert la voie à des pertes inférieures à 0,70 $.

Prédiction de prix d’ondulation: le prix d’ondulation peut continuer à maintenir la tendance haussière

Le prix Ripple a entamé une reprise intrigante vers un niveau de résistance de 1,00 $. La cassure initiale au-dessus de la limite supérieure du canal pourrait faire monter le prix. Cependant, le Ripple (XRP) devra peut-être dépasser le niveau de 0,85 $ avant de revenir en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Pendant ce temps, d’en haut, plus d’obstacles peuvent entrer en jeu au-dessus de la limite supérieure du canal et bien sûr, le niveau de résistance le plus proche peut être situé à 0,90 $.

Cependant, la tendance reste entre les mains des taureaux soutenus par l’indicateur technique où l’indice de force relative (14) se négocie au-dessus du niveau 65, s’appuyant sur la reprise constante après la baisse. Plus encore, le scénario haussier de Ripple est souligné par l’indicateur RSI (14) car il étend l’action vers le nord.

Pendant ce temps, une cassure au-dessus des niveaux de résistance de 0,95 $ et 1,020 $ pourrait très probablement pousser la pièce au-dessus du niveau de résistance potentiel de 1,05 $, tandis qu’une cassure en dessous des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours pourrait conduire à des supports de 0,55 $, 0,50 $ et 0,45 $ respectivement.

Par rapport à Bitcoin, le prix Ripple se consolide à la baisse et se négocie vers les moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Pendant ce temps, les haussiers devront peut-être pousser le prix au-dessus de la limite supérieure du canal ; casser au-dessus du canal pourrait porter le prix au niveau de résistance de 2200 SAT et au-dessus.

XRPBTC – Graphique quotidien

Cependant, si le XRP/BTC décide de suivre la tendance baissière, passer en dessous des MA à 9 et 21 jours pourrait le pousser au niveau de support critique de 1400 SAT et moins. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) se déplace en dessous du niveau 50, suggérant des signaux baissiers.

