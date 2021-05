le Yagüe reçoit l’Oyonesa

07/05/2021 à 19:01 CEST

Samedi prochain au Sauveur à 19h00, ils clôtureront leur participation à la deuxième phase de la troisième division le Yagüe et le Oyonesa au sixième et dernier jour de la deuxième phase de la troisième division.

le Yagüe Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au sixième jour après avoir subi une défaite contre lui Arnedo lors du match précédent par un résultat de 3-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des cinq matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division et ont accumulé une séquence de 39 buts marqués contre 26 buts encaissés.

Du côté des visiteurs, le Oyonesa a subi une défaite à la Casalarreina dans le dernier match (0-2), il vient donc à la rencontre avec l’illusion d’être réuni avec la victoire. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle a remporté l’un d’entre eux avec un bilan de 28 buts marqués contre 30 encaissés.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Yagüe a gagné une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent lui sembler encourageants Oyonesa, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les réunions qui ont lieu dans le Sauveur. Dans le rôle de visiteur, le Oyonesa ils ont gagné une fois lors de leurs deux matchs joués, ils sont donc un adversaire assez fort loin de chez eux que les locaux devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de YagüeEn fait, les chiffres montrent une victoire, quatre défaites et trois nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre Oyonesa. Le dernier match auquel ils ont joué Yagüe et le Oyonesa dans ce tournoi, c’était en octobre 2019 et s’est terminé avec un résultat de 6-1 pour les visiteurs.

En ce qui concerne leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les locaux sont en tête avec un avantage de 11 points par rapport à la Yagüe. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 39 points au classement. Pour sa part, Oyonesa il compte 28 points et occupe la cinquième place du classement.