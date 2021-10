Le Yeezy 700 MNVN est si important pour Yeezy

D’accord, regarde. Vous me connaissez tous. Vous savez tous que Yeezy n’est pas mon préféré. Et Kanye West non plus. Vous avez vu mon Yeezus revoir mon maintenant, certainement.

Disons simplement que Ye n’est pas… mon ambiance.

Et le 700 MNVN non plus. Ne vous méprenez pas. J’aime bien la 700 comme sneaker. C’est une très bonne chaussure et coche toutes les cases que vous pourriez souhaiter. Mais le MNVN est tellement différent de tous les 700 auxquels nous sommes habitués.

Il reprend la silhouette 700 d’origine et la réduit un peu avec un matériau différent sur la tige par opposition aux matériaux de haute qualité auxquels nous sommes habitués.

Est-ce aussi bon ? Non. Mais c’est bien plus nécessaire. Et c’est pourquoi, même si ce n’est pas ma chaussure préférée, je dois la respecter.

