Le Yeti du chanteur masqué discute du doux lien qu’ils ont avec la grenouille

Il ne m’a pas contacté et m’a demandé si j’étais le Yeti, mais nous avons eu une conversation. Et il était comme, ‘Je sais que c’est toi, O. Je sais que c’est toi.’ [Laughs] Tout comme je savais que c’était lui quand j’ai vu la grenouille. Nous avons partagé la scène, nous avons fait des albums ensemble. Donc, il connaît définitivement ma signature énergétique. Et j’ai pensé que c’était cool aussi. J’avais l’impression que c’était orchestré par l’univers, parce que nous étions en tournée avant la pandémie, nous étions sur le Millennium Tour. Et nous n’avons eu à faire que cinq spectacles avant que COVID n’arrive, et maintenant nous nous préparons pour octobre pour repartir en tournée. Alors vraiment maintenant le public a l’opportunité de venir nous voir, deux Masked Singers sur une tournée, et je n’y ai pas pensé. Avec le recul, je suis comme, wow, c’est assez dope. Donc, si vous êtes un vrai grand fan de la série, vous pouvez venir nous voir tous les deux à une émission, ce qui est, je pense, une première dans l’histoire de Masked Singer également.