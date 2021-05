Le Yeti du chanteur masqué révèle l’histoire surprenante de sa performance en roller

Exploiter une telle compétence cachée performative a permis à Omarion de se démarquer de la concurrence. Bien sûr, chaque concurrent a son truc – avec les poupées russes servant également quelque chose d’assez unique – mais il était extrêmement impressionnant pour le yéti d’exécuter des routines de danse complètes non seulement en chantant, mais aussi en roller. Mais en tant que vétéran de l’industrie, si quelqu’un pouvait réussir, ce serait Omarion. Alors, bravo à lui pour avoir relevé tant de défis sur The Masked Singer et pour avoir trouvé un moyen de le relier à ses jeunes années au Camp Snoopy.