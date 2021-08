in

Cet article présente du matériel explicite qui ne convient pas à tous les lecteurs.

Le 20 juillet, le Centre d’impact social du YMCA de Burbank, en Californie, qui organise également des événements « réservés aux jeunes », a organisé un événement pour tous les âges appelé « Pop Art », où Blake Rodriguez, dont le travail présente des représentations pornographiques de personnages d’émissions populaires pour enfants, animé un « atelier de peinture ».

Le Social Impact Center, qui se présente comme « le premier et le seul centre de ressources LGBTQIA+ de Burbank, a publié une publicité pour l’événement et a directement tagué le compte artistique de Rodriguez @blakerodart, qui affiche en évidence un certain nombre d’images profondément troublantes, dont une peinture intitulée « Disney Orgy ” qui présente divers personnages de Disney engagés dans le sexe en groupe.

Une partie du travail de Rodriguez dépeint des personnages de l’émission pour enfants “Teletubbies” regardant de la pornographie pixelisée. Une autre peinture montrait un jeune garçon tenant un préservatif et les mots « Fuck Boy » au-dessus de lui.

Toutes ces images troublantes, ainsi que de nombreuses autres qui représentent également des personnages nus d’émissions pour enfants, dont certains se livrent à des actes sexuels, ont été publiées avant que le Social Impact Center ne tague son compte artistique et n’organise cet événement, indiquant que le YMCA était parfaitement au courant. du type « d’art » dans lequel Rodriguez se spécialise avant de décider de l’accueillir pour un événement avec des enfants.

En fait, un article du journal local My Burbank a même noté que les œuvres d’art de Rodriguez « ornaient les murs nouvellement décorés du centre ».

Comme en témoigne son Instagram personnel, Blake Rodriguez est en relation avec le directeur du marketing et de la responsabilité sociale du Social Impact Center, Robert Rodriguez, qui a également publié publiquement du matériel à caractère sexuel indiquant qu’il ne devrait pas diriger une organisation qui, selon son site Web. , existe pour tous les âges, mais se concentre « principalement sur les jeunes du collège et du lycée ».

Robert Rodriguez, qui utilise le pronom « ils » et s’habille en drag, selon son profil Instagram, a publié des photos explicites de lui-même, dont une montrant ses fesses avec la légende graphique « Si tu novio no te mama el culo Pa’ eso que no mame », ce qui se traduit grosso modo par « Si ton petit ami ne te suce pas [obscene] il ne devrait pas du tout te sucer. Robert Rodriguez a depuis édité la légende, qui comporte désormais un emoji solitaire.

Ce YMCA accueille également des événements Drag Queen Story Hour. DQSH a été financé à l’origine par de riches intérêts de la région de la baie. Il a depuis été hébergé par un homme accusé de sept chefs d’accusation de possession de pornographie juvénile et a rapproché des criminels sexuels condamnés à proximité d’enfants à trois reprises actuellement connues.

Le centre d’impact social du YMCA de Burbank semble bénéficier d’un soutien important de la part d’entreprises et d’intérêts puissants de la région, trois membres du conseil municipal de Burbank ayant assisté à la cérémonie d’inauguration du centre organisée en juin 2021. Nickelodeon, Ikea et Warner Brothers ont fait don de meubles au centre.

Maintenant, un membre anonyme du conseil municipal vient au Centre d’impact social pour un événement intitulé « Burbank écoute », que le calendrier de l’organisation note en rouge vif est « Pour les jeunes uniquement ! »

Il y a lieu de s’inquiéter du fait qu’une organisation qui invite des artistes qui peignent des images pornographiques de personnages pour enfants et des lectures de drag queens organise également des événements « Pour les jeunes seulement ! » Malheureusement, les craintes concernant l’interaction de la gauche avec les enfants sont justifiées, en raison de la tendance constante et effrayante de ceux de gauche à travailler activement pour normaliser la pédophilie.

Blake Rodriguez, Robert Rodriguez et le Centre d’impact social du YMCA de Burbank n’ont pas pu être joints pour commenter.