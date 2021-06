Le yoga comme moyen d’améliorer la santé mentale post-pandémique

La pratique du yoga (c’est-à-dire des poses et des postures) permet la connexion entre le corps, l’esprit et l’âme.

Par Par Sa Sainteté Swami Mukundananda,

L’impact négatif de COVID-19 sur la santé physique et mentale des personnes dans le monde ne peut pas être sous-estimé. L’augmentation du taux d’infections et de décès a atteint le point où chacun de nous a été personnellement touché par la maladie ou le décès d’un être cher et contraint de prendre des mesures extrêmes pour se protéger et protéger les membres de sa famille.

Impact de la pandémie sur les masses

La pandémie a forcé les gens à travailler à domicile, à rester à l’intérieur avec la famille immédiate, à maintenir une distance sociale avec la famille élargie et les amis, et a forcé les gens à faire des ajustements du jour au lendemain dans chaque aspect de la vie. Beaucoup ont également perdu leur emploi et la capacité de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs proches. Ces changements sans précédent ont eu des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale des gens.

Indépendamment de l’âge, de la race, de la culture et du statut socio-économique, les problèmes de santé mentale des personnes ont fait surface en raison de multiples conditions défavorables qui se sont produites simultanément et ont duré plus d’un an et demi. À l’échelle mondiale, les gens ont connu divers niveaux de dépression en raison de l’absence d’espoir de guérison, de la peur d’être infectés et de mourir, de s’inquiéter de la santé et de la sécurité de leurs proches et de l’incapacité de trouver des solutions alternatives pour maintenir un mode de vie normal.

Perspective de la normalité post-pandémique

Notre devoir en tant que citoyens individuels est de rester dur de l’intérieur. Les temps difficiles ne durent pas, mais les gens durs le font. Face à une calamité, l’une des plus grandes vertus est la force. Percevez ces circonstances inhabituelles comme une fenêtre d’opportunité pour grandir de l’intérieur. Essayez de nourrir votre caractère intérieur, votre intégrité, votre bien-être et votre divinité. La pandémie a donné aux gens l’occasion de repenser les priorités dans la vie – de passer de la course aux réalisations externes à la croissance de l’intérieur.

Les personnes qui ont renforcé le fondement de leurs qualités divines intérieures pendant le confinement sont devenues plus capables de relever les défis du monde extérieur post-pandémique. Ils se concentrent sur le fait de faire de bonnes actions pour les autres avec une attitude de service envers Dieu et l’humanité. Un nouveau défi pour tout le monde sera de rester concentré sur la croissance intérieure tout en reprenant des routines de travail régulières et des habitudes de sociabilité. Vous pouvez continuer à vous concentrer sur votre moi intérieur en vous réservant un temps spécifique chaque jour pour pratiquer l’art d’intégrer le corps, l’esprit et l’âme à travers la pratique du yoga.

Le pouvoir du yoga pour le corps, l’esprit et l’âme

Le mot « Yog » signifie réaliser une union spirituelle avec Dieu. La pratique du yoga (c’est-à-dire des poses et des postures) permet la connexion entre le corps, l’esprit et l’âme. Le but du yoga est de manifester la divinité intérieure en atteignant le vrai soi intérieur. Le monde vient de célébrer le 21 juin comme la Journée internationale du yoga. En commémoration de cette journée, JKYog a également organisé un festival international de yoga d’une semaine pour sensibiliser la communauté mondiale à l’importance du pouvoir du yoga pour le corps, l’esprit et l’âme. Comment pouvez-vous pratiquer le yoga pour des résultats positifs, en particulier pour votre santé mentale ?

Tout d’abord, établissez une routine quotidienne pour les yogasanas comme moyen de vous connecter avec votre moi intérieur. Apprenez auprès de professeurs de yoga qualifiés les poses essentielles à la santé globale. Le centre de bien-être Prem Yoga de JKYog offre une variété d’options pour les amateurs de yoga nouveaux et expérimentés.

Deuxièmement, en plus du yoga quotidien, réservez du temps pour la pratique du pranayama. Le pranayama est un moyen naturel de remplir le corps d’antioxydants de l’air lui-même. Il aide également à soulager l’esprit du stress mental. Lorsque l’esprit est soumis à un stress, l’immunité du corps est compromise, ce qui le rend plus vulnérable aux éléments extérieurs. N’oubliez pas qu’il est important de renforcer l’immunité du corps grâce à une alimentation appropriée lorsque la vie reprend son cours d’avant la pandémie. Si vous devez abandonner une activité un jour donné, assurez-vous qu’il ne s’agit pas du tout-puissant pranayama.

Troisièmement, engagez-vous dans la méditation en tant que pratique spirituelle pour garder le corps et l’esprit détendus et dans un état positif. Une combinaison de dévotion et de relaxation subtile du corps peut aider à diminuer le stress interne. Concentrez-vous sur le souffle comme source de vie du Seigneur tout pur et divin dont vous êtes un minuscule fragment. En conclusion, voyez-vous devenir une personne plus heureuse et en meilleure santé en intégrant le yoga dans votre vie quotidienne.

(L’auteur est un yogi, un enseignant spirituel de renommée mondiale, une autorité en matière de gestion de l’esprit, un ancien élève de l’IIT et de l’IIM et le fondateur de JKYog. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

