Le yoga entre sur le terrain

09/11/2021

Le à 08:08 CEST

Ce qui jusqu’à très récemment était considéré comme une rareté ou une excentricité, aujourd’hui le yoga fait déjà partie de la préparation de nombreuses équipes. Cette pré-saison, le Barça Femmes Il a participé à une séance de trente minutes en arrivant aux États-Unis après un voyage de plus de vingt heures. L’objectif n’était autre que d’étirer les muscles et de « travailler » la respiration en profondeur mais, avec une pratique quotidienne, les bénéfices vont bien plus loin.

Xuan Lan, l’un des professeurs de yoga les plus reconnus internationalement et qui a eu Carles Puyol et Gerard Piqué dans ses séances, estime que « toutes les équipes de football devraient l’intégrer. Il aide avant tout à savoir gérer la pression. Ce sont des personnes très jeunes qui ont besoin d’un renforcement personnel, d’un calme mental. Le plus fort est celui qui a l’esprit le plus fort. La différence entre le chiffre 1 et celui qui suit est celui qui résiste le mieux à la pression & rdquor ;.

La concurrence, la fatigue du nombre d’heures d’entraînement, les engagements promotionnels et médiatiques affectent négativement les footballeurs. Et tout ce fardeau peut entraîner un stress mental et une surcharge physique pouvant entraîner des blessures. Les bienfaits du yoga sur le plan physique sont nombreux : il augmente la souplesse et l’élasticité des muscles (en plus de les renforcer), libère les tensions musculaires, procure une plus grande mobilité et agilité, augmente la capacité pulmonaire, améliore la circulation sanguine et l’oxygénation des muscles, revitalise le système nerveux, soulage les douleurs chroniques causées par un entraînement régulier et répétitif et corrige les défauts posturaux, ce qui aide à prévenir les blessures.

