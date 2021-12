Le Yorkshire s’apprête à nommer Darren Gough au poste de nouveau directeur du cricket à la suite de l’exode du personnel à la suite de la dispute contre le racisme d’Azeem Rafiq

Darren Gough sera nommé lundi le nouveau directeur de Cricket du Yorkshire, selon talkSPORT.

Le joueur de 51 ans est un habitué des ondes de talkSPORT depuis sa retraite en 2008, mais a toujours conservé l’ambition d’entraîner depuis sa retraite en 2008.

Un homme du Yorkshire né et élevé, l’ancien couturier anglais a passé 15 ans dans l’équipe de jeu de Headingley pendant deux périodes et est considéré comme la figure de proue idéale du club à la lumière du scandale du racisme d’Azeem Rafiq.

Son arrivée intervient après que la majorité du personnel du club a été licenciée.

Le directeur de longue date du cricket du Yorkshire, Martyn Moxon, et l’entraîneur-chef Andrew Gale sont devenus les derniers départs de haut niveau plus tôt cette semaine.

Leurs départs font suite à ceux du président du club Roger Hutton, qui a démissionné le 5 novembre, et du directeur général Mark Arthur, qui a démissionné une semaine plus tard à la suite d’une condamnation généralisée du Yorkshire pour sa gestion d’une enquête sur le racisme et le traitement de l’ancien joueur Rafiq.

Moxon et Gale ont tous deux été fortement critiqués lors de l’audience du Département de la culture, des médias et des sports (DCMS) à Westminster tandis que Rafiq a répété son appel pour qu’ils se retirent de leurs rôles au club.

Gough a été nommé MBE pour services rendus au cricket et à la charité l’année dernière.

Il a joué 58 matchs d’essai pour l’Angleterre entre 1994 et 2003. Il a pris 229 guichets à une moyenne de 28,39.

Sa carrière de ballon blanc s’est poursuivie jusqu’en 2006 et l’a vu remporter 235 guichets internationaux d’une journée à 26,42.