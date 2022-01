Le youtuber qui veut se battre contre Mike Tyson et Canelo lvarez

Après une année 2021 spectaculaire, le youtuber Jacques Paul rêve d’avoir une année 2022 encore meilleure. L’année dernière, il est monté trois fois sur le ring : il a battu Ben Askren une fois et Tyron Woodley deux fois. Le dernier était à la mi-décembre et maintenant il prépare les combats à venir. Sur sa liste de souhaits figurent des boxeurs historiques comme Mike Tyson et Saúl Canelo Álvarez. sera-t-il donné ?

Jake a révélé que cette année, il prévoyait d’avoir trois combats, mais qu’il voulait se battre contre des rivaux hiérarchiques. « Mon premier grand objectif est de combattre trois fois par an, mais tout ça peut arriver ou pas, mais je travaille pour ça, j’ai de grandes aspirations et je me mets KO à chaque fois que je monte sur le ring »a-t-il déclaré dans une interview pour le podcast Boxe avec Chris Manni.

Il a été KO au sixième tour contre Woodley. (CHANDAN KHANNA / .)

« À chaque combat, je gagne en confiance et jusqu’où je peux aller. J’élève le niveau de compétition. Les gens veulent que je perde, ils me détestent et j’utilise ça pour me motiver », a-t-il exprimé. De plus, il considère que son apparition dans la boxe a changé d’une certaine manière la façon dont on travaille, réalisant un espace important pour les jeunes qui se lancent dans le sport.

« Il est très difficile de changer le modèle économique de la boxe, la boxe n’est pas nécessaire d’avoir des milliers de combats pour pouvoir atteindre le sommet. Vous pouvez atteindre le sommet si vous êtes jeune, et c’est ce que nous voulons promouvoir. », jeta.

Rêvez grand. (Kim Klement-USA TODAY Sports)

Confronter Tyson et Canelo ?

Alors que ses combats jusqu’à présent ont été prometteurs et qu’il a reçu l’approbation de Mike Tyson, pour de nombreux spécialistes, il ne s’est pas encore mesuré à un « vrai combattant ». C’est pourquoi Jake Paul aspire à affronter Iron Mike ou Canelo.

« Sur twitter, j’ai posté ma liste de souhaits, Mike Tyson serait la chose la plus incroyable au monde, Canelo est là et je sais qu’il peut venir si je suis dans ma meilleure condition. C’est une excellente idée, la meilleure idée en boxe à droite maintenant, j’ai vu ce qu’il fait, c’est un guerrier, c’est un champion du monde. Si je peux être à mon meilleur, je peux l’affronter « , Il a dit.

Aurez-vous un rival renommé ? (CHANDAN KHANNA / .)

Oeil, il a également souligné Julio César Chavez Jr. comme l’un des rivaux les plus accessibles en ce moment. « C’est intéressant, c’est un ancien champion et je sais que je peux le battre. J’ai vu son record… Je ne sais pas combien de défaites il a, mais c’est un bon record et ce défi m’excite, quand ils racontent moi pour affronter un vrai boxeur, j’essaye, je veux les affronter et je le ferai, mais sois patient »lâcha-t-il.

Son frère Logan a affronté Mayweather. (Jasen Vinlove-USA TODAY Sports)

Pourquoi ne pas célébrer vos triomphes ?

ÀJake Paul possède un record de KO significatif. Depuis qu’il s’est aventuré dans le monde de la boxe, le youtuber a enregistré cinq victoires, quatre sur la voie rapide -la dernière contre l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley- et devenant l’un des personnages les plus recherchés par les autres boxeurs. Curieusement, le Nord-Américain ne fait pas la fête quand il jette ses adversaires au tapis… Pourquoi ?

Dans toutes ses victoires, le joueur de 24 ans, contrairement à ce que font la plupart des boxeurs, a mené ses festivités en toute discrétion. Lors de son combat avec Woodley, le 18 décembre à l’Amalie Arena de Tampa, Paul a livré une main droite brutale à son adversaire au sixième round et a ajouté une autre victoire. Comme à son habitude, le youtuber n’a pas fêté le KO, bien qu’au cours des dernières heures il ait expliqué via ses réseaux sociaux la raison de ses actes.

« Je ne fête pas quand j’assommer quelqu’un parce qu’il n’y a rien de noble à faire ce que vous êtes censé faire »L’Américain a écrit sur son compte Twitter. Instantanément, en réponse à ce qui a été publié, les fans ont commencé à le comparer à Muhammad Ali et se sont souvenus de son anniversaire, tout en prédisant que Paul est « l’avenir de la boxe ».

Je ne fête pas quand j’assommer quelqu’un parce qu’il n’y a rien de noble à faire ce que vous êtes censé faire. – Jake Paul (@jakepaul) 25 décembre 2021

