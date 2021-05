Le yuan numérique menace-t-il la stabilité mondiale?

Compartir

Source: Adobe / leungchopan

Daniel Broby, directeur, Centre de régulation financière et d’innovation, Université de Strathclyde .

La Chine fait des progrès prometteurs en testant sa monnaie numérique en yuan. Il a annoncé le succès d’un projet pilote dans la ville de Suzhou, près de Shanghai, dans l’est de la Chine, où 181 000 consommateurs ont reçu 55 CNY (8,5 USD) d’argent gratuit dans des portefeuilles numériques à dépenser dans les points de vente participants au festival. Double cinquième shopping entre le 1er et le 5 mai.

Cela faisait partie d’un test plus large de la Banque populaire de Chine visant 500 000 consommateurs dans 11 régions chinoises depuis avril. Pour ceux qui sont éligibles, il existe une application téléchargeable simple qui leur donne un portefeuille. En utilisant cela pour faire des achats dans des milliers de magasins participants, ils bénéficient de remises.

Le yuan numérique est une version de la monnaie chinoise normale implémentée sur une blockchain, qui est la technologie de comptabilité en ligne infalsifiable qui sous-tend les monnaies numériques comme le bitcoin et l’ethereum. Cependant, cette blockchain est autorisée, ce qui signifie que Banco Popular décide qui peut l’utiliser.

Le dernier cycle de tests est dix fois plus important que le cycle initial qui a eu lieu à l’automne 2020. La Chine a également testé le yuan numérique transfrontalier entre Hong Kong et Shenzhen voisin, et développe une plate-forme pour faire de la monnaie viable à l’échelle internationale. impliquant la Thaïlande, les Émirats arabes unis et la Banque des règlements internationaux.

Chaque pas en avant augmente la possibilité que la Chine devienne le premier pays à placer sa monnaie entièrement sur une blockchain sous licence. Aucune date n’a été annoncée, mais un déploiement à l’échelle nationale semble être attendu au cours des 12 prochains mois, probablement par étapes échelonnées.

En revanche, les banques centrales occidentales telles que la Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre et, dans une moindre mesure, la Banque centrale européenne, ont évolué plus lentement vers les monnaies numériques dites de banque centrale (CBDC). Ils s’inquiètent de choses comme obtenir une confidentialité correcte lorsque toutes les transactions seront visibles publiquement sur la blockchain, et l’effet sur les banques de détail.

Cependant, un yuan numérique soulève de profondes questions sur la stabilité financière mondiale. La question pour les autres grandes économies du monde est de savoir comment y répondre.

Avantages des monnaies numériques

Le yuan numérique a déjà le statut de monnaie légale. Les paiements qui l’utilisent sont fondamentalement différents de ceux des plateformes de paiement comme Alipay ou WeChat (ou bien PayPal dans l’ouest). Ces services permettent de régler très rapidement des transactions pour les clients, mais en coulisse, il existe des registres pour un grand nombre de transactions entre les banques des acheteurs et des vendeurs et souvent aussi des banques intermédiaires qui règlent des heures voire des jours plus tard.

Le yuan numérique ne tient pas compte de la nécessité de ces banques. Il n’y a pas de frais de service, contrairement à ces alternatives de paiement, et en théorie, la rapidité des paiements peut être encore plus rapide.

Les applications payantes comme WeChat sont sur le point de paraître maladroites. Un Ming

Contrairement aux crypto-monnaies comme le bitcoin, la monnaie est également soutenue par un gouvernement. Cela signifie que l’émission de yuans numériques équivaut à l’émission d’espèces en circulation, ce qui la rend tout aussi sûre. Cela donne au gouvernement un meilleur contrôle sur la masse monétaire, car contrairement à l’argent liquide, les fonctionnaires peuvent voir toutes les transactions qui ont lieu à un moment donné.

Trois dangers

De nombreuses banques centrales ont cherché à développer des monnaies numériques. Certains comme le Japon et la Corée du Sud ne sont pas loin derrière les Chinois. L’UE signale qu’un euro numérique pourrait prendre de quatre à cinq ans.

Pour les retardataires, il y a plusieurs dangers. Le premier concerne les paiements internationaux. La plupart des transactions entre différentes devises utilisent actuellement le dollar américain comme intermédiaire, via le protocole bancaire international SWIFT. Cela signifie une demande considérable pour le dollar américain, ce qui présente des avantages tels que permettre au gouvernement américain d’emprunter à un prix inférieur. En 2019, par exemple, la Chine a exporté à elle seule pour 134 milliards de dollars de marchandises.

Les transactions utilisant le yuan numérique n’auront pas besoin de SWIFT ou du dollar, avec des implications pour l’utilisation du dollar dans le commerce international. Jusqu’à 120 pays ont la Chine comme principal partenaire commercial, et beaucoup remettent en question le règlement en dollars car il ajoute un risque financier inutile de fluctuations défavorables des taux de change. La Chine dit qu’elle n’essaye pas de remplacer le dollar par le yuan numérique et que “l’objectif est de permettre au marché de choisir” comment régler les transactions internationales.

Billet de la dynastie Song, vers le XIe siècle. Wikimédia

Un deuxième danger est que si les banques centrales ne répondent pas à la demande de monnaie numérique, les forces du marché le feront. Le papier-monnaie a été inventé en Chine sous la dynastie Song au 11ème siècle. Mais cela devient rapidement redondant. Les cartes de crédit sans contact sont devenues omniprésentes pendant la pandémie. La monnaie numérique est encore meilleure, car elle coûte moins cher à utiliser.

Troisièmement, les pays qui n’adoptent pas les monnaies numériques pourraient voir leurs banques centrales perdre le contrôle de la politique monétaire vis-à-vis des crypto-monnaies, qu’il s’agisse d’initiatives décentralisées comme le bitcoin ou centralisées comme la prochaine monnaie diem de Facebook. En d’autres termes, si ces monnaies non souveraines sont largement utilisées à des fins de paiement, les banques centrales auront plus de mal à gérer leurs économies en fixant les taux d’intérêt ou en modifiant la masse monétaire. Bien sûr, il est possible d’interdire les crypto-monnaies, mais cela freine les progrès et tous les avantages qu’elles apportent.

Le yuan numérique arrive dans un contexte de tension accrue entre la Chine, les États-Unis et l’Europe. Cela fait clairement un moment inquiétant pour donner aux Chinois un avantage sur ce nouveau type de monnaie.

À propos, des sanctions comme celles récemment imposées aux responsables chinois pour des questions de droits de l’homme seront beaucoup plus faciles à contourner tant que le yuan numérique sera opérationnel. Cela aurait bien pu exiger des sanctions pour ceux qui utilisent la pièce en conséquence, soulevant de nombreuses questions sur la faisabilité et les conséquences qui pourraient être discutées une autre fois.

Mais compte tenu de l’enjeu, il est vital que les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni commencent de toute urgence à tester leurs propres monnaies numériques. La blockchain réinvente la façon dont nous effectuons les paiements, et les risques d’être laissés pour compte sont trop grands pour être ignorés.

Cet article a été republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

