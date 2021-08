Le yuan numérique peut inciter les échanges CBDC à CBDC et nuire au statut de l’USD Crypto new media

Source : AdobeStock / OlegKachura

Alors que le gouvernement chinois s’attaque aux crypto-monnaies décentralisées et cherche à lancer sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC), le yuan numérique, les observateurs de l’industrie pensent que cette décision pourrait ouvrir la voie au lancement d’échanges CBDC à CBDC. Dans le même temps, le yuan numérique et les autres CBDC qui seront déployés par d’autres pays pourraient nuire à long terme au statut du dollar dans la finance mondiale.

Les prévisions ont été proposées par Yaya Fanusie, Adjunct Senior Fellow au think tank américain Centre pour une nouvelle sécurité américaine (CNAS) qui a étudié le projet de yuan numérique. Parler à la société d’analyse de blockchain Analyse de chaîne aux fins de son dernier rapport sur le marché chinois, l’analyste a déclaré que le yuan numérique ne deviendrait probablement pas une menace pour le dollar à court terme, car il faudra du temps avant que Pékin ne promeuve suffisamment son utilisation en dehors de la Chine.

Jusqu’à présent, 35 banques chinoises ont intégré des portefeuilles numériques en yuans dans leurs applications mobiles, tandis que 94 autres banques visent à accéder à la CBDC chinoise via une nouvelle plate-forme, a rapporté Shanghai Securities News.

Cependant, le déploiement de la CBDC est susceptible d’avoir des effets majeurs à long terme sur les paiements mondiaux.

«Je pense qu’ils essaieront de conclure des accords avec d’autres pays où ils permettent l’échange de CBDC à CBDC. Considérez-le comme un échange atomique de CBDC », a déclaré Fanusie.

Dans le cadre de ce type d’arrangement, selon le rapport, A en Chine pourrait envoyer du yuan numérique à B en Malaisie, avec un échange de devises se produisant automatiquement afin que B reçoive des ringgits malais numériques et “sans qu’aucune des parties n’ait à toucher à sa devise non indigène”.

Ces transactions ne reposeraient pas sur le système SWIFT, a-t-il déclaré.

« S’ils devenaient la norme, les personnes en dehors des États-Unis auraient moins besoin de détenir des dollars américains », indique le rapport, Fanusie ajoutant que : « Ce n’est pas un risque pour 2022, mais probablement plus pour 2032 et au-delà. . “

Fanusie considère également que le yuan numérique fait partie d’une guerre plus large de la maîtrise des données dans laquelle les États-Unis risquent de prendre du retard.

«Jusqu’à présent, la Chine a été plus innovante que les États-Unis avec la fintech. Si cela se produit également avec la technologie blockchain, l’économie américaine risque de manquer la prochaine vague d’innovation basée sur les données », a déclaré l’analyste.

Plutôt que de simplement créer leur propre CBDC pour atténuer ce risque, Fanusie a estimé que, bien qu’un projet de CBDC américain ne soit pas à exclure, les décideurs politiques de Washington doivent penser au-delà d’un dollar numérique et promouvoir l’innovation dans les domaines de la blockchain, de la fintech et de la politique monétaire. par une croissance organique et non par une approche descendante.

La promotion de l’innovation pourrait être stimulée par des partenariats entre les agences fédérales et les universités américaines afin de créer un bac à sable pour le développement de projets axés sur la blockchain.

« C’est ainsi que les États-Unis ont mené le développement d’Internet. Il y avait une directive pour les universités de créer un système de réseau informatique que les militaires pourraient utiliser. Cette infrastructure a ensuite été exploitée pour une utilisation civile beaucoup plus large et a débloqué une révolution dans l’innovation commerciale », a conclu le chercheur.

Par Chainalysis, une chose est claire :

« La Chine semble avoir l’intention de développer un yuan numérique pour une utilisation nationale immédiate, et peut-être une utilisation internationale future. L’amélioration de la politique monétaire et de la surveillance financière des citoyens chinois semble être les objectifs à court terme du projet, mais à long terme, la prolifération du yuan numérique aux côtés d’autres CBDC pourrait compromettre le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.

