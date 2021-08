Le Z Flip 3 est la meilleure chance de Samsung de voler les plus jeunes clients d’Apple, selon les experts

Il faudra du temps pour s’habituer à un facteur de forme de smartphone pliable, mais les experts disent que le prix moins cher du Samsung Galaxy Z Flip 3 récemment annoncé attirera une jeune génération de TikTok qui n’est peut-être pas liée à l’écosystème des smartphones d’Apple.

Lors de son événement Unpacked le 11 août, Samsung a annoncé deux nouveaux smartphones pliables : le Z Flip 3 et le Z Fold 3. Alors que le Fold est le produit phare le plus puissant, Samsung a déclaré que le Z Flip 3 est « notre smartphone le plus élégant à ce jour », conçu Faire une déclaration.”

Le téléphone à clapet élégant coûte 999 $, le même prix qu’un Galaxy S21+, ce qui signifie que toute personne entrant dans un magasin d’opérateurs pourra acheter un téléphone basé sur la conception, le facteur de forme et les étuis accrocheurs, sans se soucier autant du coût du téléphone.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Anshel Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy, a déclaré dans une interview qu’il était très clair que Samsung avait créé le téléphone pour un public plus jeune.

“Il se sent orienté vers la création de contenu et les applications basées sur le portrait comme TikTok”, a-t-il déclaré. “Ils ciblent un public qui s’est lassé des mêmes vieux designs et système d’exploitation d’iPhone.”

La conception pliable du téléphone aide les utilisateurs à configurer le téléphone sans avoir besoin d’un trépied complet pour enregistrer une vidéo ou prendre des photos, ce qui peut être particulièrement convaincant pour les créateurs de contenu. Samsung a noté dans sa présentation de l’événement que cela fait partie de “l’expérience pliable que vous ne pouvez pas trouver sur un smartphone ordinaire”.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Mais le téléphone est-il suffisamment convaincant pour convaincre les utilisateurs de se retirer d’iMessage ? Sag a ses doutes, affirmant que “faire en sorte que les gens quittent l’écosystème iMessage sera le plus difficile pour cette génération”.

Carmi Levy, analyste technologique, a partagé les réserves de Sag lors de notre entretien. Cependant, malgré la forte attraction d’Apple sur les utilisateurs faisant partie de son écosystème, Levy pense que Samsung fait au moins une forte pression pour changer.

Bien qu’il soit toujours un peu difficile à vendre pour les fournisseurs de convaincre les utilisateurs d’iPhone d’abandonner l’écosystème iMessage et ses bulles de messages bleutées tant convoitées, Samsung présente un dossier suffisamment convaincant avec une offre juste différente – mais toujours capable – assez pour tenir dehors.” — Carmi Levy, analyste technologique

Les pliables sont enfin plus abordables que jamais

Source : Nick Sutrich / Android Central

Par rapport à d’autres régions, les ventes de smartphones en Amérique du Nord fonctionnent un peu différemment. La stratégie spécifique de Samsung est de structurer le volume de ses ventes de smartphones pour passer par les opérateurs télécoms, a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche d’IDC sur les trackers mondiaux d’appareils, dans une interview.

Alors que les téléphones déverrouillés sont à la hausse, une écrasante majorité des ventes de téléphones se font par l’intermédiaire d’opérateurs aux États-Unis. Samsung a été intelligent de conclure des partenariats avec des opérateurs clés il y a une décennie.

Mais à cause de cela, les transporteurs proposent généralement des offres différentes de celles du fabricant ; en fin de compte, de nombreux consommateurs ne réalisent même pas le prix total de leur téléphone. Levy a expliqué :

Tant que les opérateurs de télécommunications proposent le bon téléphone avec la bonne quantité de données pour le bon tarif mensuel, les consommateurs seront heureux d’essayer les appareils à écran pliable – avec une mise en garde notable. La prime mensuelle ne peut pas être importante et les spécifications doivent être comparables.”

Cela signifie que les consommateurs de la génération Z des médias sociaux ne seront pas prêts à faire des compromis avec des appareils photo moche, de mauvaises performances ou une faible autonomie de la batterie juste pour pouvoir avoir un téléphone spécifique.

Samsung conservera sa part de marché dans les téléphones pliables

Source : Daniel Bader / Android Central

Neil Shah, vice-président de la recherche chez Counterpoint Research, est d’accord avec Levy, ajoutant dans une interview que Samsung mise désormais sur le fait qu’il s’agit de l’un des premiers appareils pliables réellement abordables.

“Amener l’expérience (pliable) en dessous de 1 000 dollars est le premier jalon important pour Samsung, car plus d’un tiers des iPhones vendus dans le monde dépassent les 1 000 dollars”, a-t-il déclaré.

Le prix fera ou détruira les smartphones pliables.

Ce prix va probablement devenir le “sweet spot” pour le smartphone pliable au cours des deux prochaines années, a-t-il ajouté, bien que tout cela dépende du taux d’adoption, qui a jusqu’à présent été très limité.

“Il y a une contrainte d’approvisionnement, car le rendement des écrans pliables n’a pas été si élevé pour le généraliser au niveau de la série S. Samsung doit donc améliorer sa capacité à faire bouger cette échelle à grand volume”, a-t-il déclaré.

Source : Nick Sutrich / Android Central

Le premier téléphone pliable de la société a fait ses débuts en 2019 à un prix énorme de 2 000 $. Dans les premières démos, le téléphone fonctionnait bien et la technologie de pliage, qui n’avait été vue que sous des formes limitées et non sur un produit d’expédition, semblait résistante. Mais lorsque les examinateurs ont obtenu des unités, ils ont découvert que le Galaxy Fold était sujet à la pénétration de poussière par les ouvertures de la charnière, endommageant l’écran et rendant le téléphone inutilisable. Il a été rapidement rappelé et réédité plus tard dans l’année.

Le PDG de la société, DJ Koh, a déclaré à l’époque qu’il avait insisté pour que la sortie soit “avant qu’elle ne soit prête” et que les problèmes rencontrés par le téléphone étaient “embarrassants”.

Bien que le marché du pliable soit encore un créneau, Counterpoint Research indique que d’ici 2023, les expéditions de smartphones pliables augmenteront de 10 fois.

Source : TCL TCL Fold n Roll concept

Shah a noté que l’entrée de grandes marques chinoises comme Xiaomi, OPPO ou Vivo avec un appareil à facteur de forme rabattable devrait idéalement aider à “vulgariser le facteur de forme et le porter à des niveaux inférieurs à 600 $ dans les années à venir”.

“Cependant, cela dépendra également de la capacité de ces fabricants de smartphones à puiser dans la chaîne d’approvisionnement pour se procurer et concevoir un téléphone à clapet ou prendre une autre voie pour se différencier avec un téléphone enroulable ou pliable”, a déclaré Shah.

Mais même si d’autres fabricants de smartphones entrent dans l’espace du marché pliable, Counterpoint indique que Samsung dominera toujours l’espace avec près de 75 % de part de marché.

Les téléphones à clapet sont-ils de retour ?

Source : Nations mobiles

Shah a expliqué que pour l’ancienne génération, la conception du téléphone à clapet à clapet est proche des téléphones populaires tels que le Motorola Razr. En particulier sur des marchés comme l’Amérique du Nord et certaines parties de l’Europe, où les téléphones à clapet se sont vendus plus rapidement que les barres chocolatées au milieu des années 2000.

“Le Japon est un autre marché où les téléphones à clapet sont toujours populaires parmi les baby-boomers et la génération X”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la jeune génération était “habituée à acheter un design par défaut” à écran fermé “”.

Source : Samsung

“Mais compte tenu de la compacité et de l’option moins encombrante, nous pourrions voir l’adoption du facteur de forme Flip sur des marchés tels que les États-Unis, la Chine et certains marchés européens”, a-t-il déclaré.

Comme Shah, Levy a noté qu’en 2004, le Razr “a touché un nerf à un moment tout à fait unique dans l’histoire des appareils mobiles”. Mais lorsque l’iPhone est sorti en 2007, il est devenu le facteur de forme qui “a donné le ton pour l’avenir de tous les appareils mobiles”.

Sag a noté qu’avec les différentes itérations de téléphones pliables que Samsung a maintenant lancées, cela pourrait signifier que les téléphones à clapet “font un retour avec les téléphones pliables et sont susceptibles de rester”.

Source : Nick Sutrich / Android Central

“Il y a une raison pour laquelle les téléphones à clapet sont restés aussi longtemps qu’ils l’ont fait et ne sont jamais vraiment morts au Japon. Le téléphone à clapet a une utilité unique grâce à sa capacité à être extrêmement compact et à mettre fin à un appel en le fermant simplement”, a déclaré Sag.

“Je pense que des offres de reprise généreuses faciliteront l’adoption, mais le battage médiatique est le moteur ultime et des fonctionnalités uniques et convaincantes qui sont bien commercialisées vendront finalement le plus de téléphones une fois que le prix sera raisonnable et accessible.”

Pour le Galaxy Z Flip 3, ce moment pourrait être maintenant.

Prêt à basculer ?

