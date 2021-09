Le Zabihullah Mujahid des talibans appelle les diplomates américains à revenir 10z viral

porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a appelé mardi les États-Unis à renvoyer leurs diplomates en Afghanistan.

“L’Amérique ne devrait avoir qu’une présence diplomatique à Kaboul”, a déclaré Mujahid, selon la chaîne de télévision afghane TOLONews. “Nous avons des canaux de communication avec eux et nous attendons d’eux qu’ils rouvrent leur ambassade à Kaboul et nous voulons également avoir des relations commerciales avec eux.”

La chaîne de télévision – dont le siège se trouve à Kaboul, contrôlée par les talibans – a cité des résidents locaux d’accord avec les moudjahidin, dont un qui a qualifié la diplomatie d’« aspect principal » du gouvernement et a déclaré que les talibans « doivent s’y engager ».

L’ambassade américaine à Kaboul employait environ 4 000 personnes jusqu’à ce mois-ci, dont 1 400 citoyens américains. Les 2 600 autres membres du personnel avaient le droit de se rendre aux États-Unis avant le départ du personnel militaire lundi, bien que certains n’aient pas pu le faire. Des câbles transmis au département d’État le mois dernier ont révélé des griefs découlant de l’épreuve, des membres du personnel coincés dans le pays indiquant qu’ils se sentaient «trahi».

Un certain nombre de diplomates évacués ont été transférés à Doha, la capitale du Qatar, pour continuer à se concentrer sur l’Afghanistan. « Compte tenu de l’environnement sécuritaire incertain et de la situation politique en Afghanistan, c’était la mesure prudente à prendre », a déclaré le secrétaire d’État Antoine Blinken dit lundi. « Pour le moment, nous utiliserons ce poste à Doha pour gérer notre diplomatie avec l’Afghanistan, y compris les affaires consulaires, administrer l’aide humanitaire et travailler avec des alliés, des partenaires et des parties prenantes régionales et internationales pour coordonner notre engagement et nos messages aux talibans. “

