Le Zac Brown Band suspend son “Comeback Tour” pour le moment.

Le groupe a été contraint d’annuler plusieurs dates de tournée à venir après que le chanteur principal Zac Brown, 43 ans, a été testé positif pour COVID-19, “malgré les précautions prises”, a-t-il écrit sur leur compte Instagram mardi.

“Je suis profondément déçu que cela se soit produit, car les tournées sont notre vie et jouer en direct pour nos fans est la meilleure partie de notre travail”, a écrit Brown. “En fin de compte, je veux prendre toutes les précautions pour donner la priorité à la santé et à la sécurité de nos fans et de notre équipe. Nous reprendrons la tournée dès que j’aurai terminé la quarantaine mandatée par le CDC et elle est sûre pour les membres de notre groupe et l’équipage de le faire.”

Zac Brown Band se produit à “THE NIGHT BEFORE”, un événement RADIO.COM le 1er février 2020 dans le sud de la Floride. (Photo par Aaron J. Thornton/. pour Entercom)

Selon le site Web du groupe, les dates annulées du “Comeback Tour” sont le 30 septembre à Clarkston, Michigan, le 1er octobre à Burgettstown, Pennsylvanie, le 2 octobre à Syracuse, New York et le 3 octobre à Saratoga Springs, New York.

Les remboursements peuvent être émis au point d’achat pour les spectacles annulés, a déclaré Brown dans la section commentaires de la publication Instagram.

“Je suis reconnaissant à nos fans d’avoir compris cette décision, ainsi qu’à tous ceux qui sont en première ligne qui ne peuvent pas rester à la maison parce que leur travail est essentiel”, a écrit Brown. “Je crois que nous pouvons tous surmonter cela ensemble. Dès que nous le pourrons, nous vous reverrons sur la route.”

“Rien de mieux que le retour”, a-t-il ajouté.

Le Zac Brown Band a été l’un des premiers artistes à avoir dû reporter ou annuler leurs tournées à la suite de la propagation du COVID-19 au début de la pandémie.

“Les tournées sont notre sang et jouer en direct pour nos fans est la meilleure partie de ce travail”, a écrit le groupe en mars 2020. “Cependant, nous voulons prendre toutes les précautions pour assurer la santé et la sécurité de nos fans et l’équipage en premier.”

Le chanteur country a également publié une vidéo en larmes à cette époque annonçant qu’il devait licencier la plupart de son équipe de tournée en raison de la propagation implacable du virus limitant sa capacité à tourner.

“Plus longtemps l’Amérique ne prend pas cela au sérieux et ne reste pas à l’intérieur pour essayer de contenir cela, plus longtemps tout le monde sera sans emploi, plus longtemps nous serons poussés dans cette récession que nous sommes tous sur le point d’entrer”, a-t-il prévenu.

