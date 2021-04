Le Zappa 88 The Last US Show de Frank Zappa sortira en juin

Le 18 juin, Frank Zappa Le dernier concert américain historique sortira pour la première fois en tant que nouvel album live, Zappa ’88: The Last US Show via Zappa Records / UMe. La première sortie d’archives posthume du groupe de tournée de 1988, l’album comprend 29 performances inédites dont deux autres performances de la même tournée: les interprétations sauvages de Zappa du «Whipping Post» de l’Allman Brothers Band du concert du 16 mars à Providence, RI et Led «Stairway To Heaven» de Zeppelin du 23 mars à Towson, Maryland. Le disque est également remarquable pour contenir la première sortie officielle du célèbre «The Beatles Medley».

Zappa ’88: The Last US Show sortira numériquement, sur 2 CD ou sous forme de coffret vinyle 4LP 180 grammes qui sera disponible à la fois en vinyle noir ou en version vinyle violette de 180 grammes en édition limitée, exclusivement via le Frank officiel Boutique en ligne Zappa ou uDiscover. Entièrement autorisés par le Zappa Trust et produits par Ahmet Zappa et Zappa Vaultmeister Joe Travers, les enregistrements ont été récemment mixés par Craig Parker Adams en 2020 à partir des bandes master numériques 48 pistes. Les émissions ont été enregistrées à l’aide de deux magnétophones 24 pistes Sony 3324 DASH PCM synchronisés ensemble à l’aide d’un module de code temporel Lynx, offrant ainsi des capacités d’enregistrement de 48 pistes. L’album est complété par des notes détaillées de la pochette de Travers et du batteur de Zappa ’88 Chad Wackerman, qui a célébré son 28e anniversaire sur scène et est sérénade par Zappa et la foule, ainsi que des photos de la tournée par Peder Andersson.

Personne ne savait, pas même Frank Zappa, alors qu’il dirigeait son groupe de 11 personnes à travers une version festive de “America The Beautiful” pour clôturer son spectacle au Nassau Coliseum à Uniondale, NY le 25 mars 1988, que ce serait le la dernière fois qu’il jouait aux États-Unis. Quelques jours plus tard, le groupe de 88 se rendrait en Europe pour une tournée dans plusieurs pays, avant d’imploser sur la route avant de pouvoir retourner aux États-Unis pour une autre série de spectacles programmés.

Malgré les tensions croissantes au sein du groupe, l’ensemble était considéré comme l’un des meilleurs Zappa jamais réunis, un mélange habile de musiciens extrêmement talentueux composé de deux membres de longue date qui avaient joué avec The Maestro depuis les débuts aux côtés de nouveaux ajouts passionnants, renforcés. par son nouvel instrument préféré, le Synclavier. Une machine bien huilée armée d’un vaste répertoire de 100 chansons, le groupe adroit était tout aussi habile à jouer les chansons complexes et stimulantes de Zappa, défiant les genres, qu’à interpréter des compositions classiques de Bartók, Ravel et Stravinsky.

Zappa ’88: The Last US Show comprend tout cela et bien d’autres faits saillants tels que les favoris des fans, «Peaches In Regalia», «The Black Page» «Inca Roads», «Sharleena» «Sofa # 1» et «Pound For A Marron.” Il comprend également une reprise bourrée de cor de «I Am The Walrus» des Beatles, et la première sortie officielle du très recherché «The Beatles Medley», dans lequel le groupe interprète la musique de «Norwegian Wood,» des Beatles. »« Lucy In The Sky With Diamonds »et« Strawberry Fields Forever »avec les paroles complètement changées pour refléter le scandale sexuel alors récent du télévangéliste Jimmy Swaggart. Les paroles de débauche se moquent du ministre hypocrite et faisaient partie du programme de Zappa pour démystifier les télévangélistes.

Tout comme Zappa estimait qu’il était important de dénoncer les protecteurs de la culture autoproclamés et toxiques et quelle que soit l’hypocrisie ou l’hypocrite qui le menaçait ce jour-là, il était également un motivateur d’action positive – passionné par les causes, en particulier le droit de vote, ce qui en faisait sa mission son public à s’inscrire pour voter. À l’approche d’une élection présidentielle, Zappa a proposé l’inscription des électeurs lors de la tournée, aidée par la Ligue des femmes électrices. Les fans ont été encouragés à voter avant le spectacle ou pendant un entracte spécial de 20 minutes au milieu du concert de plus de deux heures, qui commencerait par Zappa déclenchant le Synclavier pour jouer un morceau de musique. À Uniondale, c’était «Un homme, une voix».

Notamment, la version ici est un mix différent de la version studio publiée sur Frank Zappa Meets The Mothers Of Prevention. Zappa 88: The Last US Show débute avec Zappa vantant l’importance du vote et encourageant les non-inscrits à s’inscrire au spectacle en enregistrant quelqu’un en direct sur scène. Elle a été suivie par un représentant du bureau du gouverneur Mario Cuomo lisant un message félicitant «M. Zappa pour le travail important que vous faites pour encourager votre public et les autres à s’inscrire et à voter. »

Le premier single de l’album, la performance inédite de «I Ain’t Got No Heart», est disponible pour diffuser maintenant. Apparue pour la première fois en 1966 sur le premier album de Zappa’s Mothers of Invention, Freak Out !, puis plus tard en 1981 avec un arrangement plus rapide mis à jour sur «Tinsel Town Rebellion», la version 88 porte la chanson à un autre niveau avec l’ajout d’un 5 morceaux section de corne.

Comme l’écrit Travers dans la pochette, «Commencez par le point d’appui des groupes en tournée de 1981-1984 (Robert, Scott & Chad), ramenez Ike Willis, ajoutez le poste de travail numérique Synclavier, une section de cor de 5 pièces avec le multi-instrumentiste Mike Keneally et vous avez ce que FZ a décrit comme «Le meilleur groupe que vous n’avez jamais entendu de votre vie». Même si dire “jamais entendu” aurait pu être un peu hyperbole, ce n’était pas loin car le groupe éphémère (quatre mois de répétition en 1987/1988, suivi d’une tournée de février à juin 1988) n’en a joué que quelques-uns. une dizaine de spectacles sur la côte Est et en Europe avant de se dissoudre. Néanmoins, les spectacles qu’ils ont joués ensemble étaient électrisants et une masterclass en musicalité.

Avec Zappa à la guitare principale, au chant et exerçant sa nouvelle obsession, le Synclavier, il a dirigé les débats à travers un ensemble de carrière, soutenu par une distribution stellaire de membres vétérans du groupe et de membres nouvellement ajoutés: Mike Keneally (guitare, synthé, chant) , Scott Thunes (basse électrique, Minimoog), Ike Willis (guitare rythmique, synthé, chant), Chad Wackerman (batterie, percussions électroniques), Ed Mann (vibes, marimba, percussions électroniques), Robert Martin (claviers, voix) et le section de cor de craquage de Walt Fowler (trompette, cor de flugel, synthé), Bruce Fowler (trombone), Paul Carman (sax alto, soprano et baryton), Albert Wing (sax ténor) et Kurt McGettrick (baryton et sax basse, clarinette contrebasse) .

Le groupe a préparé près de 100 chansons et les sets étaient très variés, couvrant des airs des premiers albums de Mothers of Invention, mais avec des arrangements mis à jour de manière caractéristique et souvent en constante évolution («I Ain’t Got No Heart», «Love Of My Life , »« Who Needs The Peace Corps? »), Aux nouvelles compositions créées pour la tournée de 1988 (« Jesus Thinks You’re A Jerk »et« When The Lie’s So Big ») ainsi qu’à des compositions classiques (Bartók, Ravel, Stravinsky) que Zappa aimait jouer pour exposer son public à une musique qu’il appréciait.

En plus de l’inclusion de la section de cors à 5 pièces et qu’il s’agissait de la seule tournée de Keneally, les concerts comprenaient également une utilisation intensive de l’échantillonnage via la machine alors actuelle, le Synclavier, que Zappa a emmené sur la route pour la première fois, ainsi que les percussionnistes Mann et Wackerman utilisent des sons électroniques dans leurs montages.

Heureusement, la dernière émission américaine de Zappa, comme tant d’autres, a été documentée et peut maintenant être vécue dans sa gloire plus de trois décennies plus tard.

Zappa 88: The Last US Show sort le 18 juin. Faites défiler vers le bas pour lire la tracklist complète et précommandez-la ici.

DISQUE 1:

“Nous procédons à l’inscription des électeurs ici”

“La page noire (version New Age)”

«Je n’ai pas de cœur»

“L’amour de ma vie”

«Routes Incas»

«Sharleena»

«Qui a besoin du Peace Corps?»

«J’ai laissé mon cœur à San Francisco»

“Dickie est un tel trou du cul”

«Quand le mensonge est si grand»

«Jésus pense que vous êtes un crétin»

«Canapé n ° 1»

«Un homme, un vote»

«Joyeux anniversaire, Chad!»

«Packard Goose Pt. 1″

«Marche royale de« L’Histoire Du Soldat »

“Thème du Concerto pour piano n ° 3 de Bartok”

«Packard Goose Pt. II “

«La torture n’arrête jamais Pt. JE”

“Thème de” Bonanza ”

DISQUE 2:

«Burt de cow-boy solitaire»

«La torture n’arrête jamais Pt. II “

«Ville de minuscules lites»

“Livre pour un brun”

«The Beatles Medley»

“Peaches En Regalia”

“Stairway to Heaven”

“Je suis le morse”

“Whipping Post”

“Boléro”

«Amérique la belle»