Le Zeekr 001 électrique sera une réalité : la production commence en Chine | Moteur

Le nouveau Zeekr 001, de la marque électrique Geely, a déjà commencé la production et les premières unités seront livrées ce mois-ci. Il arrivera en Europe en 2022.

Les nouveau 001 Zeekr, la marque 100% électrique de la firme chinoise Geely, a déjà démarré sa production. Ce modèle, que nous connaissions l’an dernier comme le Prototype Lynk & Co Zéro, est sur le point de prendre les routes et de devenir une réalité dans l’une des usines les plus avancées au monde.

La voiture est basée sur le plateforme ‘Architecture Électrique Durable’ (SEA) de Geely et il est difficile de le situer dans un segment précis, car il peut ressembler à une famille ou même à un SUV. Cependant, l’aspect le plus pertinent n’est pas son esthétique, mais les capacités mécaniques qu’il présente grâce à cette plate-forme.

Le Zeekr 001 sera proposé en plusieurs versions et l’une d’entre elles disposera de deux moteurs qui développeront certaines 545 ch et un 768 Nm de couple. Cela vous permettra de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, il promet donc d’offrir certaines des fonctionnalités les plus intéressantes.

Ce mécanicien sera alimenté en plus d’un excellent batterie de 100 kWh avec une autonomie remarquable allant jusqu’à 712 kilomètres selon la firme. De plus, en seulement une demi-heure, il peut être rechargé à 80% de sa capacité.

Zeekr dévoile ainsi la première voiture électrique « premium » des six qu’ils prévoient de lancer au cours des cinq prochaines années. Ce sera à partir du 23 de ce mois d’octobre que les premières livraisons de ce modèle commenceront à être effectuées, bien que ce ne soit que l’année prochaine que nous aurons cette entreprise en Europe.

Pendant ce temps, la production du Zeekr 001 se poursuit en l’une des usines les plus avancées du monde. Situé dans la ville chinoise de Ningbo, c’est un complexe avec plus de 300 robots et un Système 5G+ conçu pour gérer et optimiser la production. Ainsi, il est même capable d’améliorer certains procédés de construction grâce à son système « d’auto-optimisation ».

