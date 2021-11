Le Zenit de Malcom cherche à sécuriser la Ligue Europa

22/11/2021 à 21h00 CET

Les Zénith cherchera ce mardi soir à partir de 21h00 une victoire contre le Malmö en Suède pour tamponner mathématiquement le passeport du L’Europe  Ligue.

Malgré les deux colosses du groupe, le leader du championnat russe atteint l’avant-dernier tour avec seulement trois points au tableau d’affichage, ce qu’il a réalisé lors de la victoire contre Malmö à Saint-Pétersbourg (4-0).

Les Zénith vient en bon état. Il a disputé quatre matches de championnat sans perdre, au cours desquels il a marqué 16 buts. L’ex-barceloniste Malcom a signé un but et deux passes décisives ce week-end. Vous serez bien accompagné par Dzyuba et Claudinho.

Les files d’attente probables

Malmö: Dahlin; Nielsen, Ahmedhodzic, Brorsson ; Berget, Lewicki, Innocent, Peña, Olsson ; Birmancevic, Colak

Zénith: Kerjakov; Lovren, Chistiakov, Rakitskyi; Karavaev, Barrios, Wendel, Santos ; Malcom, Dzyuba, Claudinho