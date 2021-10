21/10/2021 à 20:06 CEST

Le Barça affronte l’une des parties les plus compliquées en ce début d’Euroligue avec la visite du Zenit St.Petersbugo de Xavi Pascual, qui revient aux Palau (21h00) voulant compliquer les choses pour Jasikevicius comme il l’a fait en mai dernier.

Et c’est que l’équipe russe a été l’une des grandes surprises de l’année dernière, portant le Barça à la limite en quarts de finale de la compétition avec une équipe dirigée par Kevin Pangos, qui n’est plus dans les rangs de l’équipe russe.

Désormais, le Barça affronte le duel reposé après ne pas avoir joué ces derniers jours, mais conscient qu’une équipe rocheuse l’attend, bien reconstituée par Pascual, malgré l’absence de son meneur de jeu, Shabazz Napier, qui n’a pas encore pu débuter dans cette Euroligue.

Pascual trouve des solutions

Bien que Pascal a trouvé des solutions avec d’autres joueurs et avec le leadership offensif de Jordan Loyd, Ils ont remporté trois victoires et se présentent comme une équipe très dangereuse et bien lancée dans la compétition.

Le Barça essaiera de ne pas trop se laisser distraire par les célébrations prévues pour honorer l’équipe qui a remporté la deuxième Euroligue en 2010, précisément avec Pascual à la barre. Certains des joueurs de Cette équipe sera au Palau ce vendredi et sera à nouveau photographiée avec Pascual. Bien que sûrement dans sa tête, il arrive seulement à surprendre le Barça.

La tâche de l’équipe russe ne sera pas facile car le Barça aborde le duel à un moment de grande confiance, invaincu dans la compétition (-4-0), avec l’Armani Milan comme seul compagnon en tête du classement.

Offrez votre meilleure version

Et Jasikevicius sait que l’équipe devra montrer sa meilleure version pour vaincre ce Zenit qui revient se présenter avec de grandes références en défense, aussi profiter des Catalans.

La différence réside peut-être dans le déséquilibre offensif que doit créer l’équipe du Barça, avec un Mirotic dans un grand moment, agissant clairement en leader comme demandé, accompagné d’acteurs clés cComme Cory Higgins, ou un Brandon Davies qui affrontera des pivots coriaces comme Gudaitis, Mickey ou Pushkov.

Ce sera un grand match aux Palau qui commencera par les célébrations de la deuxième Euroligue et qui Ils espèrent en finir avec le cinquième triomphe consécutif des Blaugrana, même si c’est au détriment de l’un des protagonistes de 2010, Xavi Pascual.