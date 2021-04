Le Zénit de Xavi Pascual, dernier obstacle pour le Barça avant le Final Four

20/04/2021 à 17:51 CEST

Le moment de vérité est arrivé pour le Barça de Jasikevicius. Après la longue saison régulière, où les azulgranas se sont montrés les plus réguliersVient maintenant la dernière traversée avant d’atteindre le très attendu Final Four à Cologne.

En face, ils auront ce mercredi (21h00) dans le premier match de quart de finale, le Zenit de Xavi Pascual, une équipe qui la couru en qualifications au dernier souffle, mais cela semble un rival inconfortable pour les Catalans.

Et c’est que l’équipe russe est présentée avec un moral très élevé après une fin de saison régulière en jouant à un haut niveau et avec la conviction qu’elle peut donner la “ guerre ” au Barça. en dépit d’être clairement le favori dans le match de quart de finale.

Égalité en saison régulière

En effet, en saison régulière, les hommes de Jasikevicius sont tombés sur le terrain russe (74-70) et ont remporté la victoire aux Palaos dans un match très serré (85-81). Ainsi, ils sont déjà prévenus qu’une série précisément confortable ne les attend pas.

Le Barça devra contrôler deux de ses joueurs les plus dangereux, l’ancien garde du Barça Kevin Pangos, qui a réussi à obtenir sa meilleure performance sous les ordres de Pascual (13,1 points et 6,6 passes) et votre référence offensive, Will Thomas (9,2 points), avec Gudaitis et Ponitka.

Une équipe, à la manière de Pascual, qui commence son succès par la défense (ne concède que 74,9 points) et dans un jeu de position, où Pangos mène l’équipe comme sur des roulettes, profitant également de sa capacité de marquer à distance.

Barça, solide de la défense

Les azulgranas devront montrer dès le premier instant, leur capacité défensive, qui noie les attaques du Zenit, et courir la piste à la suite de vols, de pertes de visiteurs et surtout, avec contrôle du rebond.

Jasikevicius espère maintenir la précision de son périmètre hommes avec Nikola Mirotic en tête, et surtout contrôler le rebond avec un Davies qui arrive en grande forme, La contribution d’Oriola, et aussi avec Pau Gasol, qui semble se trouver plus à l’aise et plus confiant à chaque match qui passe.

Le passage au Final Four commence par gagner ce mercredi au Palau et prendre le contrôle de la série, si possible, avec un 2-0 à Saint-Pétersbourg. la semaine prochaine.

Ensuite, la pression sera sur les locaux et le Barça, avec l’objectif clair d’entrer dans le Final Four à Cologne sur la voie rapide., un ticket qui n’a pas été gagné depuis 2014.