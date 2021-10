« Le Zenit est une équipe ‘éliminatoire’

21/10/2021 à 19:06 CEST

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a assuré que le Zenit Saint-Pétersbourg, prochain rival de l’Euroligue, est une équipe conçue pour disputer les « playoffs » de la plus haute compétition européenne.

« Le Zenit est une équipe ‘playoff’, un projet très solide, avec des personnes importantes dans les bureaux, sur le banc et sur le court & rdquor;, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le match qui se tiendra ce vendredi (21h00) au Palau Blaugrana.

Le match sera la réédition de la série des quarts de finale de la dernière édition de l’Euroligue que le Barça a résolu lors du cinquième et dernier match.

Un rival redoutable

En ce sens, JAsikevicius a averti que Zenit est un rival redoutable malgré les pertes de Kevin Pangos et Will Thomas, accessoires de l’équipe russe la saison dernière : « C’est une équipe un peu différent sans Pangos et Thomas, mais il y a des joueurs qui sont venus et qui jouent très bien & rdquor ;.

« Mes garçons devraient être motivés pour prouver à nouveau qu’ils sont meilleurs.. C’est l’une des équipes les mieux organisées de l’Euroligue, ça va nous faire souffrir & rdquor;, a-t-il ajouté.

L’entraîneur lituanien a également fait l’éloge de l’entraîneur du Zenit Xavi Pascual, dont il a déclaré quee le secret de son succès est que « c’est un bon entraîneur & rdquor; qui « sait ce que vous voulez faire & rdquor ;. Enfin, « Saras » a exhorté ses joueurs à être « préparé & rdquor; de jouer selon un horaire qu’il a qualifié de « dur & rdquor ;.