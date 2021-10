Le Zephyr de Razer est un masque Covid high-tech à 100 $ avec éclairage RVB

Elle est née dans les ténèbres. Photo : Razer

Au cours du CES entièrement numérique de cette année en janvier, le fabricant de matériel Razer a dévoilé Project Hazel, un masque de filtration futuriste destiné à protéger les joueurs de la convoitise tout en ressemblant à des extras de Mad Max. Ce projet conceptuel est maintenant le Razer Zephyr, un vrai produit que vous pouvez acheter pour 100 $. Et même s’il n’a peut-être pas de fonctionnalités avancées comme une station de nettoyage et une amplification vocale, c’est toujours plus sûr que de marcher avec le visage exposé à l’air libre.

Entièrement révélé aujourd’hui lors de l’événement RazerCon 2021 de la société, le Razer Zephyr est un purificateur d’air portable. La différence entre un purificateur d’air et le masque Spider-Man que vous avez acheté sur Etsy est qu’un masque en tissu uni filtre passivement l’air qui le traverse, tandis que le Zephyr utilise une paire de ventilateurs à deux vitesses pour faire circuler activement l’air à travers une paire de Filtres de qualité N95.

Combien de temps durent vos filtres de trois jours ? Image : Razer

Le concept original de Project Hazel incluait une technologie d’amplification vocale qui permettrait aux autres de vous comprendre plus facilement tout en parlant avec un masque. Malheureusement, cette fonctionnalité n’a pas été intégrée. Au lieu de cela, nous obtenons une plaque frontale transparente avec un spray anti-buée appliqué et un éclairage intérieur afin que les autres puissent voir votre bouche bouger. C’est bien pour les personnes ayant des problèmes d’audition qui comptent sur la lecture labiale, ainsi que pour les personnes qui aiment simplement avoir les lèvres baignées d’une lumière verte étrange.

C’est une bonne idée, et ça a l’air de bien fonctionner. Les filtres sont enregistrés par la FDA et testés en laboratoire pour 99% de BFE (efficacité de filtration bactérienne). Chaque filtre dure trois jours. L’unité de base à 100 $ est livrée avec trois ensembles de filtres (une valeur de neuf jours), avec des filtres supplémentaires vendus en paquets de 10 ensembles pour 30 $. Il existe également un ensemble fourni avec le masque et 99 jours de filtres pour 150 $.

Et bon sang, je pense que ça a l’air plutôt cool. Bien sûr, cela ressemble au genre de chose que les fans de musique industrielle porteraient à leurs soirées dansantes cybergothiques sous les ponts, mais qu’est-ce qui ne va pas avec ça ? Regardez ce gars.

Pour tous vos besoins de cosplay Cyberpunk 2077. Photo : Razer

C’est un gars cool, juste là. C’est un gars qui traîne à l’arcade du centre commercial et qui truque en quelque sorte son masque pour qu’il puisse toujours vapoter à travers.

Honnêtement, j’étais un peu enclin à ce que ce concept farfelu de Razer CES échoue. J’ai pensé qu’au moment où il a été testé et est devenu un produit viable, nous aurions fini avec toutes ces absurdités de Covid-19 et le monde serait revenu à la normale. Coupé à maintenant, un mois après avoir récupéré d’un cas révolutionnaire de deux semaines de virus qui m’a laissé des problèmes respiratoires persistants, et je ne sais pas, il est peut-être temps d’échanger mon masque Iron Man Etsy contre quelque chose d’un peu plus spectaculaire. Ou diable, Halloween est dans une semaine et demie. Peut-être que je jouerai le rôle d’Immortan Joe.

Rendez-vous sur le site Web de Razer pour découvrir d’autres nouveautés issues de la RazerCon 2021, notamment une nouvelle chaise de jeu, un nouveau casque à retour de force et une version rose de l’ordinateur portable Razer Book.