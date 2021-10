Le zéro-stop Esteban Ocon était «à un tour de la crevaison» après un méga relais

Esteban Ocon a admis que ses pneus étaient sur leurs dernières étapes après avoir terminé tout le Grand Prix de Turquie sur le même ensemble d’intermédiaires.

Le pilote Alpine était la seule personne assez courageuse pour effectuer les 58 tours d’Istanbul Park sans ravitaillement, étant donné que l’exigence habituelle d’utiliser deux composés différents dans une course est supprimée dans des conditions humides.

Lewis Hamilton critiquait ouvertement sa stratégie chez Mercedes car il avait voulu emboîter le pas au Français, préférant conserver sa position sur la piste alors qu’il visait un podium dimanche.

Mais étant donné l’état des pneus d’Ocon et sa baisse de rythme vers la fin de la course, il a admis par la suite que son éventuelle P10 lui aurait glissé entre les doigts avec un tour de plus – tout comme la structure de ses pneus.

Esteban Ocon a été le seul pilote à faire toute la course sans s’arrêter, mais il ne se serait probablement pas beaucoup éloigné de son apparence 🧐#TurkishGP 🇹🇷 #F1 (📸 @OconEsteban) pic.twitter.com/B9Tf0bt4T3 – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

Obtenez le nouveau look de la marchandise Alpine via la boutique officielle de la Formule 1

« C’était assez difficile, nous avons donné une bonne pause aux gars, à l’équipage – ils ont eu assez d’arrêts aux stands toute l’année, alors essayons sans ! Ocon a plaisanté aux journalistes en Turquie après la course.

« Non, plus sérieusement, c’était délicat à la fin, quelques virages de plus j’aurais perdu ce point. C’est bien d’avoir une récompense à la fin, je suis assez content d’avoir ce point pour tout le monde.

« Un tour de plus, je pense que nous aurions crevé. C’était un pari risqué. Nous l’avons fait fonctionner aujourd’hui.

« Ce n’est clairement pas le meilleur week-end pour nous. Ce point nous sauve probablement un peu, mais nous avons du travail à faire pour revenir au niveau de performance que nous avions il y a quelques courses. Nous devons garder le cap pour Austin. »

Du point de vue de Pirelli, leur responsable de la F1, Mario Isola, a déclaré que la surface plus adhérente offerte à Istanbul Park aurait créé des défis supplémentaires pour les pilotes dans toutes les conditions.

Les pneus intermédiaires n’étaient pas censés fonctionner sur une distance entière de course en Turquie, et il a déclaré que les pneus étaient très « à la limite » dimanche.

« La plupart des voitures qui se sont arrêtées après les tours 47, 48 étaient complètement terminées », a déclaré Isola à Sky Sports F1. « Nous savons qu’avec le nouveau tarmac qui est plus abrasif, plus adhérent par rapport à l’année dernière.

« La piste n’était pas sèche mais toujours abrasive. C’était vraiment, vraiment à la limite. Je suggérais à nos ingénieurs affectés d’avertir les équipes de changer les pneus, de ne pas aller au bout car c’était une décision risquée.