Le Zimbabwe n’envisage pas d’adopter Bitcoin, mais d’avoir sa CBDC

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La ministre Monica Mutsvangwa a précisé que le Zimbabwe n’envisageait pas d’adopter des crypto-monnaies ou Bitcoin.

***

Il y a quelques jours certains médias se sont fait l’écho d’une rumeur sur la possible adoption du Bitcoin au Zimbabwe, pays africain enclavé, voisin de l’Afrique du Sud et connu pour ses réserves naturelles et ses parcs nationaux. Il a été dit que ce serait le deuxième pays, après le Salvador, à adopter le BTC comme monnaie légale.

Cependant, la rumeur n’est pas vraie. La ministre de l’Information, Monica Mutsvangwa, a précisé que le Zimbabwe n’envisageait pas l’adoption de crypto-monnaies ou de Bitcoin.

Le responsable a publiquement rejeté les rumeurs en cours selon lesquelles le pays envisage d’adopter des crypto-monnaies. Au contraire, il a précisé que le gouvernement du Zimbabwe est impatient d’expérimenter une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Selon le récit de Cointelegraph, la rumeur sur l’adoption des crypto-monnaies par le Zimbabwe a été générée sur la base de nombreux rapports citant Charles Wekwete, secrétaire permanent du bureau du président, disant que le gouvernement était en pourparlers avec des entreprises du secteur privé pour aider à introduire la crypto-monnaie dans le pays.

Cependant, un jour après l’annonce de cette nouvelle, Mutsvangwa a assisté à un briefing du cabinet pour la réfuter :

« Le gouvernement tient à assurer la nation qu’il n’envisage pas d’introduire une autre monnaie dans l’économie, comme l’ont rapporté certaines sections des médias. Notre monnaie locale est le dollar zimbabwéen (ZW $) et non la crypto-monnaie ».

Étudier CBDC

Le ministre a profité de l’occasion pour préciser que le gouvernement du Zimbabwe suit les traces d’autres pays en étudiant « la CBDC par opposition aux crypto-monnaies, aux bitcoins ou à toute forme de produits dérivés ».

Si elle était émise, la CBDC du pays africain serait indexée sur le dollar zimbabwéen.

CBDC en Afrique

Ce ne serait pas le premier en Afrique. D’autres gouvernements sur le continent voient les CBDC comme un outil pour accélérer leurs initiatives d’inclusion financière. Cointelegraph rappelle que le Ghana a rejoint la liste croissante des pays africains expérimentant des cas d’utilisation de CBDC.

En octobre, QuotidienBitcoin Il a déclaré que le Nigeria a lancé la première CBDC d’Afrique : l’e-naira. Comme lu sur le site institutionnel du pays :

La e-Naira es una moneda digital emitida por el Banco Central de Nigeria que proporciona una forma única de dinero que sirve tanto de medio de cambio como de depósito de valor, y ofrece mejores perspectivas de pago en las transacciones minoristas en comparación con los pagos en liquide.

Sources : Cointelegraph, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash