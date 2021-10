Le Zimbabwe prévoit de soutenir les ETF cryptographiques et de réduire le coût des envois de fonds

Alors que de nombreux pays s’orientent vers le soutien aux innovations en matière de monnaie numérique, le ministre des Finances du Zimbabwe, Mthuli Ncube, a confirmé que le gouvernement explorait des moyens de permettre aux crypto-monnaies de prospérer.

S’adressant aux citoyens du pays lors d’un événement à Dubaï la semaine dernière, Ncube a déclaré que le pays créait déjà une voie pour légaliser les monnaies numériques comme Bitcoin, mais pas pour avoir cours légal, comme dans le cas d’El Saviour.

Le ministre a souligné le fait que les monnaies numériques sont désormais trop importantes pour être ignorées et que l’adoption de monnaies numériques peut aider à réduire le coût des envois de fonds vers le pays. Cette entrée est en passe d’atteindre 1 milliard de dollars cette année. Parmi les principales considérations, Ncube a noté que le pays travaille sur le lancement d’un crypto ETF. Selon lui, les plans pour ces produits sont déjà en cours et les investisseurs privés sont à l’avant-garde de l’initiative.

Tout en reconnaissant que la nation n’a pas l’intention d’interdire les monnaies numériques, il a expliqué, « mais notre point de vue est que nous ne voulons pas que ce soit une monnaie. Vous voulez que ce soit une classe d’investissement. Donc… à travers la plate-forme Victoria Falls Stock Exchange, nous essaierons d’y créer des produits basés sur la cryptographie, qui sont délimités dans la zone offshore. «

Il a assuré que le ministère « a déjà fait le premier pas et créé un bac à sable, à la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ), où l’idée et tout le reste est testé dans un environnement sûr et réglementé où il migrera plus tard. en sécurité. Environnement des chutes Victoria ».

Il n’y a pas de date limite pour ces recherches de crypto ETF. Cependant, il a noté que les partenaires actifs aidant à développer l’indice de pondération sur lequel les produits ETF seront basés sont de Dubaï, l’un des centres financiers en croissance dans le monde aujourd’hui.

Les produits Crypto ETF deviennent populaires aujourd’hui. Bien que relativement nouveaux, des pays comme le Canada, le Brésil et l’Allemagne ont des produits Bitcoin ETF actifs. La décision actuelle du Zimbabwe pourrait positionner le pays comme le premier en Afrique à lancer le premier ETF crypto du pays.

