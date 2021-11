Le Zimbabwe suivra El Salvador en utilisant Bitcoin comme monnaie | Invezz

Le taux mondial d’adoption de la cryptographie exerce désormais une pression même sur les petites économies, en particulier celles aux prises avec des cas d’inflation élevée. Le Zimbabwe fait désormais partie des pays évaluant l’adoption croissante de la cryptographie et cherchant des moyens de tirer parti de cette croissance.

Le gouvernement du Zimbabwe a maintenant déclaré qu’il envisageait d’utiliser Bitcoin (BTC / USD) pour effectuer des paiements légaux. Ce faisant, il suivra les traces d’El Salvador.

Le Zimbabwe envisage d’adopter Bitcoin

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Une publication locale a révélé que le gouvernement cherchait désormais à adopter Bitcoin comme monnaie légale pour répondre à la demande croissante et tirer parti des capacités technologiques.

La publication locale a cité le secrétaire permanent et chef du bureau du président, le brigadier-colonel Charles Wekwete, qui a noté que le gouvernement était déjà en pourparlers avec les entreprises sur la question.

Wekwete a déclaré que le secteur des actifs numériques présentait ses propres défis, notamment en permettant le blanchiment d’argent, les activités illicites et en permettant aux personnes d’effectuer des transferts d’argent transfrontaliers non enregistrés.

En outre, il a affirmé que le gouvernement travaillait sur des moyens de réglementer le secteur pour protéger les investisseurs et assurer l’avenir financier du pays. Par conséquent, le gouvernement engageait tous les secteurs centraux à obtenir des informations avant d’apporter des changements majeurs.

Le gouvernement a classé le cadre de l’économie numérique dans la Stratégie nationale de développement 1. Le gouvernement note que ce cadre relie les gouvernements et les entreprises pour qu’ils fassent partie de l’économie numérique en développement.

L’adoption mondiale de Bitcoin est élevée

La loi Bitcoin d’El Salvador a connu un grand succès. Même après beaucoup de scepticisme, le pays a réussi à tirer des gains significatifs de l’utilisation de Bitcoin. Le président du pays, Nayib Bukele, a été à l’avant-garde du succès de cette loi. Bukele a récemment déclaré que le produit des avoirs en Bitcoin serait utilisé pour construire 20 écoles.

L’Afrique est également devenue une plaque tournante majeure de la cryptographie, l’inflation poussant les gens à conserver leur épargne sous forme de crypto. Un récent rapport Chainalysis entre juillet 2020 et juin 2021 a montré que le marché de la cryptographie en Afrique avait augmenté de 1200%, avec l’adoption la plus élevée au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Tanzanie.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent