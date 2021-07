Le zombie coréen et son passage au “niveau supérieur”

Jung Chan-sung est un nom qui pour beaucoup plus de fans occasionnels de MMA peut passer inaperçu, mais en citant Le zombie coréen tout change. C’est la même chose, mais son surnom de guerre éveille une grande empathie chez les fans. Il fait toujours le show et chaque combat est très attendu. Ce samedi, sur la star de l’UFC Las Vegas 29, Il revient dans l’Octogone et le fait avec divers buts sur la tête. Il affronte Dan Ige, numéro huit au classement de la plume. Une victoire placerait le Coréen, quatre sur cette liste, au “niveau supérieur”, comme il l’a lui-même affirmé.

Malgré leur bon classement, The Korean Zombie a une séquence irrégulière. Sur ses six derniers combats, il en a gagné trois et en a perdu trois autres. Enfin, contre Brian Ortega, il est venu après deux victoires. Une autre victoire aurait conduit au titre, comme il l’a fait avec Ortega, le Coréen sait donc que battre Ige est crucial pour rêver de l’or. Doit gagner et attendre. De son côté, Ige arrive également dans une situation où il ne peut que gagner. Contre Calvin Kattar, une séquence de six victoires consécutives a été interrompue. Il s’est déjà remis de cette trébuchement en mars, contre Gavin Tucker (il l’a mis KO au premier tour), et maintenant il veut montrer qu’il peut grandir davantage.

Personne ne clarifie dans les paris et c’est que l’égalité est maximale. Ce sont deux combattants très complets et avec du rythme, donc un combat très intense est à prévoir pendant les 25 minutes pour lesquelles il est convenu. Il peut y avoir un achèvement plus tôt, en fait c’est probable. Aucun connu pour son excellent punch (Le zombie coréen le fait au sol, puisqu’il a terminé 50% de ses adversaires), mais ils ont une main et de l’endurance. Une guerre, c’est le meilleur pronostic que l’on puisse faire. Lorsqu’une bataille se profile, peu de cabales peuvent être créées, il vous suffit d’attendre et d’en profiter. Le combattant qui choisit le meilleur plan et ne fait aucune erreur passera au niveau supérieur.